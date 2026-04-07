“阿耳忒彌斯2號”任務為何只繞月不登月？

中評社香港4月7日電／美國東部時間6日18時40分許（北京時間7日6時40分許），執行美國“阿耳忒彌斯2號”載人繞月飛行任務的“獵戶座”飛船處於月球背面，4名宇航員進入預定的約40分鐘通信中斷狀態。



在此期間，“獵戶座”飛船與月球的最近距離為4067英里（6545公里），這也是此次任務中飛船距月球表面的最近距離；飛船與地球最遠距離為252756英里（406771公里），創下人類太空飛行距離的新紀錄。



半個多世紀前，美國宇航員已乘坐阿波羅11號飛船首次登上月球。如今，美國政府希望通過“阿耳忒彌斯”計劃重返月球。由於月球著陸器、艙外宇航服等關鍵裝備仍未準備就緒，當前登月條件仍未成熟。此次“阿耳忒彌斯2號”任務只繞月、不登月，核心目標是對整套載人深空飛行體系進行系統驗證。



探月目的不同



“阿波羅”計劃是美國在冷戰時期組織實施的一系列載人登月任務。1957年，蘇聯發射世界上第一顆人造衛星，拉開了美蘇太空競賽的序幕。1961年，蘇聯首次載人太空飛行，讓美國倍感壓力。



與蘇聯的白熱化競爭，驅使當時的美國政府以舉國之力推動登月，爭奪太空優勢。在經歷多次飛行試驗後，1969年，阿波羅11號飛船將美國宇航員送上月球。在實施“阿波羅”計劃期間，美國共實現6次載人登月，而蘇聯載人登月計劃失敗，這成為美國在太空競賽中領先的標誌。



“阿波羅”計劃主要目的是實力展示。正如美國喬治·華盛頓大學太空政策研究所前所長約翰·洛格斯登的評論，“阿波羅”計劃是“特定歷史時期的產物”，是美國在認為自己受到威脅後採取的一次“卓越的緊急應對行動”。



數十年後，隨著科技更加成熟，全球多國紛紛推出新的探月計劃。2017年12月，美國總統特朗普在其第一個任期內宣佈美國宇航員將重返月球並最終前往火星。這一計劃被取名為“阿耳忒彌斯”，目標是將宇航員送上月球，保持美國在太空探索方面的全球領先地位，建立“持續的月球存在”，為探索火星鋪平道路。



技術路線有別



新华社报道，“阿耳忒彌斯”登月計劃並不是“阿波羅”計劃的翻版，其複雜程度遠超後者。多家媒體報導指出，“阿波羅”計劃使用的“土星5號”運載火箭等裝備已經退役，生產線也不復存在，美國當前的登月任務正在使用新技術和新標準。這並非意味著美國技術倒退，而是向為不同探索目標而設計的新一代系統過渡。



“阿耳忒彌斯”計劃採用了較穩妥的技術路徑：先無人試飛，再載人繞月，然後實施月球著陸。“阿耳忒彌斯1號”無人繞月飛行測試任務已於2022年11月完成，但因技術挑戰、進度延誤、成本超支等問題，後續任務一再推遲，引發廣泛質疑。正在進行的“阿耳忒彌斯2號”使用的“太空發射系統”火箭和“獵戶座”飛船均為首次執行載人任務，其可靠性將在深空環境中接受全面考驗。



最新任務進度表顯示，美國計劃2027年執行“阿耳忒彌斯3號”任務，在近地軌道開展系統及運行能力測試；2028年開展“阿耳忒彌斯4號”登月任務。