中評現場：鄭訪陸高規格接待　宋濤接機

宋濤主任專程到機場迎接，與鄭麗文親切握手互動（中評社 林艶攝） 中評社上海4月7日電（記者 林艷）中國國民黨主席鄭麗文一行，下午13點30分許抵達上海虹橋機場。中評社記者看到，大陸方面對此行給予高規格接待，中共中央台辦主任宋濤專程親赴機場迎接。



時隔十年中國國民黨主席再次訪問大陸，鄭麗文此行備受兩岸矚目。此前，宋濤主任曾“受權宣佈”，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席訪陸。回顧過往國共交流歷程，多位國民黨主席訪問大陸，如2005年連戰“和平之旅”、2008年吳伯雄以及2015年朱立倫訪陸時，均由時任中台辦主任親自到機場接機。此次宋濤主任親自接機，再次彰顯了大陸方面對兩岸政黨交流及鄭麗文此行的高度重視。



中評社記者現場看到，鄭麗文步出艙門，神采奕奕地向在場人士揮手致意。她接過工作人員獻上的鮮花，隨即與迎候的宋濤主任等一一握手互動，鄭麗文臉上洋溢著燦爛笑容。



一同到機場迎接的還有上海市委常委陳通、中共中央台辦新聞局局長陳斌華、上海市台辦主任金梅等。在機場進行短暫的交流後，鄭麗文一行在宋濤主任等人陪同下，乘車前往上海虹橋高鐵站，搭乘高鐵前往南京。



鄭麗文一行“2026和平之旅”為期6天，自4月7日至12日，將先後到江蘇、上海、北京參觀訪問。根據目前已公佈的行程規劃，鄭麗文一行今日下午1時30分抵達上海後，隨即轉搭高鐵前往南京；4月8日適逢孫中山誕辰160周年，當天上午，訪問團將前往南京中山陵謁陵，下午則搭乘高鐵返回上海。4月9日上午，將與在滬台商進行座談，同日下午搭機前往北京，直至4月12日結束全部行程後返台。



此訪團員包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。

