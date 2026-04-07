專論：鄭麗文為何選擇上海

中國國民黨主席鄭麗文抵達上海虹橋機場，之後搭高鐵前往南京。（中評社 林艷攝） 中評社香港4月7日電（評論員 肖瑞）國民黨主席鄭麗文選擇上海作為其引人矚目的大陸行重要一站，既有航線便利的考量，也契合了當前兩岸關係中最務實的利益訴求。



回望歷史，1927年上海特別市成立，蔣介石曾將其定位為“東亞核心都市”。此後二十餘年間，從“大上海計劃”的都市治理試驗，到戰時經濟與資源統籌，上海見證了國民黨早期執政的理想與現實，這段歷史記憶也成為兩岸城市發展歷程中共同的時代印記。



更具標誌性的是，上海亦是兩岸關係解凍與正常化的重要起點。1987年兩岸開放探親後，首位返鄉台胞周純娟經香港轉機抵達上海虹橋機場；1998年，“汪辜會晤”在上海舉行，開啟兩岸高層制度化溝通的重要階段。從民間探親潮到經貿投資熱，從基層往來到高層對話，上海長期扮演著兩岸關係破冰與交流深化的窗口角色。



作為大陸台商最為集中的城市之一，上海現有台資企業超過兩萬家，截至2025年底累計合同台資逾470億美元。台資產業已從傳統製造延伸至半導體、金融、文創與高新科技領域，形成完整產業鏈布局。古北片區的台胞生活圈、浦東的台企區域總部、各區的台青創業基地，都讓上海成為數萬台灣同胞眼中宜居宜業的“第二故鄉”。



鄭麗文選擇上海作為重要一站，意味著她將直面台商最關切的議題：供應鏈穩定、市場環境、人員往來便利化與合法權益保障。這些議題無關意識形態，卻直接關係部分台灣企業的經營前景與眾多家庭的實際生計。



國民黨高層訪問大陸早已形成慣例，從2005年連戰“和平之旅”到2024年馬英九大陸之行，國共交流已有相對成熟的軌道。而鄭麗文此行所處環境更為複雜：台海局勢仍存對峙風險，美國大選後亞太格局存在變數，台灣內部關於兩岸路線的爭論持續升溫。



身為在野黨領袖，鄭麗文選擇以上海為起點、以經濟民生為優先，具有清晰的平衡意味：既延續既有的交流傳統，又避免過度的政治化解讀；既尊重歷史聯結，又聚焦務實合作。



這種去意識形態化、以民生為本的路徑，一定程度上呼應了當前台灣社會的主流期待：以對話代替對抗，以交流實現共贏。