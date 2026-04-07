美以伊戰事四個“沒料到”　特朗普政府很焦慮

中評社香港4月7日電／美國總統特朗普6日威脅稱，將對伊朗基礎設施發動大規模空襲。前一天，他還發帖爆粗口，要求伊朗開放霍爾木茲海峽。觀察人士指出，特朗普政府因戰事進展不順而“焦慮、憤怒和精疲力竭”，有可能“豁出去”進一步升級局勢。



據新華社分析報導，美國和以色列對伊朗軍事打擊已持續近40天，美國軍事優勢未能兌現為戰略勝勢，反而是伊朗憑借抵抗韌性占據一定戰略主動。多重決策誤判叠加，正將特朗普政府拖入難以脫身的戰略困局。



誤判之一：低估伊朗政權韌性與國內團結



特朗普政府起初判斷，伊朗民眾因國內物價高漲等累積的不滿已動搖伊朗政權根基，美以高強度軍事打擊將成為伊朗政權崩潰的“催化劑”。在發起對伊軍事行動當天，特朗普公開煽動伊朗民眾推翻政權，聲稱這是“幾代人一遇的機會”。



戰事持續近40天，伊朗政權展現生存韌性。美國國家情報總監圖爾茜·加巴德此前坦言，伊朗政權雖遭削弱，但“依然保持完整”。



分析人士認為，伊朗政權韌性源於國內政治及民族歷史文化等多重因素。



伊朗政權歷來具備極強組織力和動員力，外部軍事壓力反而進一步強化內部凝聚力。最高領袖被擊殺、無辜兒童喪生、文化遺產遭損毀……美以軍事行動持續激發伊朗國內強烈的民族主義情緒。



伊朗歷史學家霍馬·卡圖贊在《新月與薔薇》一書中，將波斯民族精神底色概括為：驕傲、不屈、復仇、不畏犧牲。輿論認為，伊朗這種深入骨髓的文化基因，恰是特朗普政府難以理解之處。戰事爆發前，特朗普就公開表達困惑：美軍重兵壓境，“伊朗人為何還不趕快投降”。



美國康奈爾大學學者戴維·西爾比認為，特朗普遭遇“意料之外的抵抗”，難以抽身。