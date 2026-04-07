特朗普將轟炸伊朗能源設施？外媒憂戰事難收場

中評社香港4月7日電／中東局勢持續動盪，美國對伊朗的軍事行動進入第5周，但目前仍未看到結束衝突的明確跡象。美國總統特朗普（Donald Trump）先前對伊朗發出和平談判的最後通牒，究竟接下來的走向會如何？有外媒稱特朗普恐怕正在擬定攻打伊朗的能源設施，屆時恐引發升級、美伊戰事也更難收拾。



特朗普將轟炸伊朗能源設施？ 外媒憂：恐升級戰事



TVBS據《以色列時報》報導，過去5周以來，美伊戰爭的走勢正如預期的那樣：特朗普試圖透過與伊朗直接對話來結束衝突的努力似乎毫無進展，調解員先前已坦言“談判已經陷入僵局”。與此同時，特朗普第2次延長了對伊朗的最後期限，並誓言如果伊朗未能在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）之前達成停火協議或開放荷姆茲海峽，美國將施以“地獄般的懲罰”。



那麼，接下來會發生什麼事？首先，伊朗政權看起來不會輕易垮台，且伊斯蘭革命衛隊有望掌握更大控制權。第二，伊朗的飛彈和無人機也不會在短期內耗盡、足以支撐戰爭持續下去。這使美伊戰爭似乎正朝著升級的方向發展，除非特朗普繼續延長談判期限，否則他將不得不兌現攻擊伊朗發電廠、石油基礎設施和哈爾克島（Kharg Island）的承諾。



報導指出“特朗普可以在摧毀伊朗關鍵能源基礎設施後單方面結束戰爭，並透過展示對伊朗軍事和工業能力的破壞來營造勝利的假象”。然而若出動地面部隊，可能會使衝突進一步升級，因為伊朗很可能會將大部分火力集中在兩棲部隊身上，若造成重大傷亡，特朗普很可能會被迫對伊朗實施更嚴厲的打擊。



至少在未來幾周內，美國與伊朗的戰爭似乎極有機會進一步升級，雖然這將對伊朗造成比以色列和美國更大的傷害，但也絕不意味著有什麼簡單的辦法可以結束這場戰爭。