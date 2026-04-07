阿爾忒彌斯二號任務太空人展開返航之旅

中評社香港4月7日電／在打破人類距離地球最遠的飛行紀錄後，美國太空總署“阿爾忒彌斯二號”任務的太空人展開返回地球的旅程。



回程大約需要四日時間，預計將於美國東部時間星期五晚上約八時，濺落在美國西海岸附近的太平洋海域。



香港電台報導，載著四名太空人的獵戶座太空船，較早前飛到距離地球超過40萬公里，打破1970年阿波羅13號探月任務創下的紀錄。



太空船進入月背範圍時，一度與地球失去通訊約40分鐘。



美國總統特朗普在同太空船重新取得聯繫後，同太空人通話，祝賀他們創造歷史，又邀請他們到訪白宮。