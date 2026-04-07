社評：鄭麗文主席　大陸歡迎你

中國國民黨主席鄭麗文7日中午抵達上海虹橋機場（中評社 林艷攝） 中評社香港4月7日電／4月7日中午，中國國民黨主席鄭麗文主席率團抵達上海虹橋機場，正式開啟為期6天的“2026和平之旅”。這是鄭麗文當選中國國民黨主席後首次率團到大陸參訪，也是時隔近十年，中國國民黨主席再次率團到大陸參訪、國共兩黨高層再度會晤。大陸同胞敞開懷抱，對鄭主席一行致以最熱烈的歡迎！



歡迎你，是因為你有著推動兩岸交流、維護台海和平的堅定意願。



鄭麗文主席自就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。此次成行，正是回應台灣主流民意的殷殷期盼。她多次強調，“從連戰到馬英九再到我此次訪問大陸，都是在共同的政治基礎上，即反對‘台獨’、堅持‘九二共識’”。她公開表示，“兩岸不需要兵凶戰危，可以憑著智慧與努力走出和平康莊大道”。她還公開強調“我是中國人”，這一表態被大陸學者評價為“反映了台灣社會整體民意的變化”。帶著善意出發，努力將台海這一“世界最危險的地方”變成最安全的區域——鄭麗文主席所展現的責任與擔當，正是大陸同胞張開雙臂歡迎你的理由。



歡迎你，是因為你在關鍵時刻挺身而出，堅決反對“台獨”，認同兩岸同胞血脈相連。



就在訪陸前夕，鄭麗文主席宣佈，將把“堅持九二共識”“反對台獨”兩點正式寫入國民黨黨章。這一擲地有聲的宣示，是對“台獨”分裂勢力的正面回擊，也是對兩岸同屬一個中國原則的莊嚴堅守。她在接受日媒專訪時，還霸氣質問民進黨當局：“如果台灣地區可以有倡導‘台獨’的自由，為何不能有倡導統一的自由？”在島內“綠色恐怖”彌漫、言論自由遭到踐踏的當下，鄭麗文主席敢於發出統一之聲，彰顯了一個政治人物難能可貴的勇氣和遠見。

