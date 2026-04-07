黃金大翻車！土耳其央行為何帶頭“跳船”？

中評社台北4月7日電／金價在過去數年強勢上漲後，近期出現劇烈反轉。自今年2月底，美伊戰爭爆發以來，黃金的避險表現令市場跌破眼鏡，紐約商品交易所（COMEX）金價在3月重挫逾13%，寫下自2008年金融海嘯以來最慘重的單月跌勢；同時，土耳其央行更在短短三周內拋售高達126.4噸黃金儲備，引發市場高度關注。



央行戰略大轉身 拋金換美元支撐能源



綜合外媒報導，過去四年，全球央行曾是金市最堅定的“多頭總司令”，每年穩定購入逾千噸黃金。然而，這場中東戰火，導致部分央行由買轉賣，對金價形成直接壓力。數據顯示，土耳其央行在3月短短三周內，瘋狂減持126.4 噸黃金儲備，創下 2018年以來最大規模拋售。



分析指出，戰事推升美元走強，導致土耳其里拉持續貶值，加上國際油價突破每桶100美元，使高度依賴能源進口的土耳其不得不出售黃金換取美元，以穩定匯率並支應高昂能源成本。



此外，波蘭央行也釋出政策轉向訊號，提出可能出售約130億美元黃金儲備，用於支應國防建設需求。這兩大過去的重要買盤同步鬆動，直接削弱金價支撐，導致COMEX金價一度下探至每盎司4128.9美元低點。



據《中時新聞網》報導，金價急跌也讓部分採取“逢低布局”策略的華爾街大咖集體翻船。對沖基金經理張剛指出，原先市場普遍預期高油價將推升通膨，對黃金而言是利多消息，因此在3月中旬金價跌破5000美元時進場抄底，未料遭遇央行拋售潮，導致帳面出現明顯虧損。



隨著市場恐慌蔓延，量化基金與商品期貨基金紛紛撤離。據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，3月下旬資產管理機構已大幅減持黃金期權淨多頭部位；部分使用4至5倍槓桿的投資人，虧損甚至超過17%，被迫停損出場。



華爾街避險基金分析指出，當前金價正面臨雙重壓力，一是美聯儲（Fed）降息預期降溫推升美元指數走強；二是多國央行拋售黃金儲備，削弱市場關鍵買盤支撐。