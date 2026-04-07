鄭麗文今拜謁中山陵　承續傳統

南京中山陵（中評社圖片） 中評社南京4月8日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文7日赴陸開啟“2026和平之旅”，8日上午將赴南京中山陵拜謁。



南京中山陵是中國近代民主革命先行者孫中山先生的陵墓，坐落於南京市東郊鐘山風景名勝區。作為兩岸關係與國共共同歷史記憶的重要連接點，中山陵承載著特殊的歷史與政治意涵。今年恰逢孫中山先生誕辰160周年，鄭麗文以中國國民黨主席身份率團在清明之後謁陵，慎終追遠，意義重大。



此前，鄭麗文在台北出席孫中山先生逝世101周年紀念活動時曾表示，當前，在世界秩序混亂不安、動蕩詭譎的時刻，中國國民黨更不應該忘記中山先生的囑托。她勉勵眾人發揚孫中山、蔣渭水精神，並強調，我們不可妄自菲薄，不應讓台灣再像當年日據時代一樣，被當成地緣政治的“籌碼”。



拜謁中山陵，早已成為歷任中國國民黨領導人訪問大陸的重要傳統。2005年4月，時任國民黨主席連戰率團開啟“和平之旅”，成為1949年以來首位親臨中山陵謁陵的國民黨主席；2008年5月，時任主席吳伯雄訪陸，時年69歲的他強忍腰部骨刺不適，堅持走完392級台階，向孫中山先生坐像敬獻花環；2016年10月，時任主席洪秀柱在綿綿秋雨中拜謁中山陵，沿中軸線步行二十餘分鐘抵達祭堂；2023年3月，馬英九首次訪問大陸，首站行程同樣是拜謁中山陵。



從連戰到鄭麗文，二十年間，中山陵的層層石階，見證了中國國民黨對孫中山先生“和平、奮鬥、救中國”遺志的接續傳承，更見證了兩岸同胞同根同源、血脈相連的歷史聯結，以及兩岸關係在交流對話中不斷前行的堅實足跡。



鄭麗文一行“2026和平之旅”為期6天，自4月7日至12日，將先後到江蘇、上海、北京參觀訪問。此訪團員包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、前主席連戰次子、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。