在伊朗被拘的NHK德黑蘭支局長獲得保釋

中評社香港4月7日電／共同社報導，日本政府相關人士7日透露，1月在伊朗被當地有關部門拘押的日本廣播協會（NHK）德黑蘭支局長獲得保釋。此人雖然暫時不能離開伊朗，但已在該國首都德黑蘭市內受到保護，健康無虞。此前可能被關押在德黑蘭的埃溫監獄。據相關人士透露，此人被控治安相關罪名，今後或將接受審判。日本政府已要求伊朗政府允許其回國。



官房長官木原稔7日在記者會上表示，已確認一名未公開真實姓名的情況下被拘押的日本人於當地時間6日獲得保釋。日本駐伊朗大使與其會面，確認了健康狀況。包括這名NHK支局長在內共有2名日本人在伊朗被拘，其中1人此前已獲釋並於3月回國。



美國和以色列襲擊伊朗以後，日本外相茂木敏充先後3次與伊朗外長阿拉奇通電話提出釋放要求。據日本政府相關人士透露，除阿拉奇外，伊朗駐日大使Peiman SEADAT也為推動2人獲釋做了工作。



在伊朗，去年12月末至今年1月上半月反政府示威活動日益擴大。著手鎮壓的治安部門採取了切斷互聯網等限制通信的措施，並對媒體相關人員加強了監控。拘押可能發生在示威活動平息後不久。



美國半官方媒體“自由歐洲電台/自由電台”2月24日報導稱NHK德黑蘭支局長遭伊朗有關部門拘押。日本官房副長官尾崎正直於第二天25日隱去姓名介紹稱，當地時間1月20日一名日本人在德黑蘭被有關部門拘押。



埃溫監獄關押著大量政治犯。去年6月以色列以該監獄是伊朗體制鎮壓機關為由對其發動襲擊。路透社今年3月報導稱，該監獄部分設施因轟炸遭到破壞。