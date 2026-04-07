清明節創意　曹操墓前堆止痛藥霍去病收巧克力

中評社香港4月7日電／清明連假期間，大陸河南一處古墓意外成為“最另類供品現場”。位於安陽市的曹操高陵遺址博物館，在清明連假過後，被發現其墓前竟被擺滿各式止痛藥“布洛芬”，甚至還附上“貼心醫囑”，畫面曝光後在網路掀起熱議。



據傳三國梟雄曹操生前長期受偏頭痛所苦，而大陸清明連假這波“送藥潮”也與歷史記載有關。綜合陸媒報導，不少遊客突發奇想，在清明連假特地帶上止痛藥前來曹操墓“探望古人”，並留下醫囑紙條調侃表示：“孟德（曹操字孟德），吃藥別喝酒”，形成一種跨越千年的幽默互動。



對此，曹操高陵遺址博物館景區工作人員也透露，清明前後參觀與祭掃人潮明顯增加，“墓前確實堆了不少布洛芬，而且幾乎每天都有新的人送來”，不過人員也補充，這些藥品並非短時間出現，而是長期累積的結果，景區原則上不會隨意清理遊客擺放的物品，而是會協助整理、並整齊擺放。



《中時新聞網》報導，針對大量藥品後續處理方式，工作人員續指，目前現場會由專人定期整理與看管，暫未發現有遊客將藥品帶走的情況。至於過期藥品，則會在保留外包裝的前提下，依規定進行銷毀。



事實上，類似的“創意祭拜”近年在大陸景點並不少見。先前也曾有遊客到西漢時期抗匈奴名將“霍去病”墓前擺放巧克力、辣條、洋芋片等零食，因霍去病因病去世時年僅23歲，不少年輕人將這位戰功赫赫的將軍視為“同齡人”，認為他應當愛吃甜食，故用零食傳遞溫情。



相關消息曝光，也讓外界認為，創意祭拜雖然帶有玩笑成分，但某種程度上也反映出年輕世代，以更輕鬆的方式與歷史人物互動的文化現象。