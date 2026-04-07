鄭麗文謁陵　中山陵筆墨之約將迎續寫者？

中國國民黨主席鄭麗文8日上午將拜謁中山陵（中評社圖片） 中評社南京4月8日電（記者 海涵）自2005年連戰開啟“和平之旅”以來，拜謁南京中山陵後題字，已成為中國國民黨領導人訪陸行程中兼具儀式感與文化內涵的傳統。中國國民黨主席鄭麗文8日上午將拜謁中山陵，這場延續近二十年的筆墨之約或將迎來新的續寫者。



2005年4月27日，時任中國國民黨主席連戰率團拜謁中山陵。作為1949年後首位親臨謁陵的中國國民黨主席，連戰在眾人見證下揮毫寫下“中山美陵”四字，筆勢瀟灑飄逸，正式開啟國民黨領導人謁陵題字的傳統。



2008年5月，時任中國國民黨主席吳伯雄謁陵後，題寫“天下為公 人民最大”。字體端秀工整，既呼應孫中山先生核心思想，也宣示國民黨對民眾的承諾，以筆墨告慰先烈，字字莊重有力。



2016年10月，時任中國國民黨主席洪秀柱冒雨謁陵，雖未現場題字，卻以祭文寄懷，文辭間飽含對中山先生遺教的尊崇，以另一種方式延續對歷史與文化的敬意。



2023年3月，馬英九訪陸首站拜謁中山陵，題寫“和平奮鬥 振興中華”，寄托兩岸共促和平、共謀復興的心願。



從四字題辭到八字箴言，從筆墨抒懷到祭文明志，歷任國民黨領導人以不同方式，在中山陵留下對中山先生的追思，也傳遞著對中華文化的認同。鄭麗文此次謁陵，是否會循例揮毫、將題寫何種字句引發外界關注。

