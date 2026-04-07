外交部4月7日例行記者會全文

中評社北京4月7日電／2026年4月7日外交部發言人毛寧主持例行記者會：



中阿衛視記者：美國總統特朗普威脅伊朗稱，達成停火協議最後期限是4月7日20時，否則伊朗整個國家可能在一夜之間被徹底擊潰。請問中方有何評論？



毛寧：伊朗戰事延宕造成重大人員傷亡和損失，衝擊地區國家安全穩定，影響世界經濟和能源安全，中方對此深感關切和擔憂。戰事延宕、衝突升級不符合任何一方利益。各方都應為緩和局勢、推動和談發揮建設性作用。



北京廣播電視台記者：據報導，日本政府本月擬正式修改“防衛裝備轉移三原則”，內容包括：不再僅限出口非戰鬥用途防衛裝備，原則允許出口殺傷性武器；就向衝突中國家出口武器設立例外規定，保留出口空間；不再需要提前向國會報告，僅事後通知。中方對此有何評論？



毛寧：中方對此嚴重關切。很多國際學者和日本有識之士對相關動向深感擔憂，認為這標誌著戰後日本武器出口政策的根本轉向，嚴重違背《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等具有國際法效力文件的規定，嚴重違背日本憲法和國內既有規範，破壞戰後防範日本軍國主義死灰復燃的制度性保障。我也注意到，此前日本政府進行的民調顯示，大多數日本民眾反對放寬武器出口限制。



種種跡象表明，日本右翼勢力正在推動安保政策朝著進攻性、擴張性的方向轉變。日本加速“再軍事化”是事實和現實，有實際的路線和行動，正在威脅地區和平穩定。國際社會必須高度警惕，堅決抵制日本“新型軍國主義”的妄動。我們敦促日方深刻反省軍國主義侵略歷史，在軍事安全領域恪守承諾、慎重行事，不要在錯誤的道路上越走越遠。



俄新社記者：此前，俄羅斯《消息報》援引俄外交部消息報導稱，中國已通知俄羅斯，願意將對俄公民免簽政策延長一年。外交部能否證實這一消息？



毛寧：中方高度重視中俄人員往來，歡迎更多俄羅斯朋友利用免簽政策到中國走一走看一看，感受中國之美。



總台CGTN記者：目前伊朗戰事延宕，雙方襲打不斷。霍爾木茲海峽封鎖引發各方擔憂，推動停火、保障航道安全的呼聲高漲。過去幾天，美伊相互示強，也有消息稱雙方可能達成停火協議。中方對當前局勢怎麼看？



毛寧：當前，中東局勢仍在惡化，戰事還在升級，衝擊世界經濟和能源安全，國際社會深感擔憂。



戰事爆發以來，中國始終秉持客觀、公正、平衡立場，推動停火止戰。王毅外長先後同伊朗、以色列、俄羅斯、海灣國家等各方26次通話，中國政府中東問題特使赴地區穿梭斡旋。前不久，中國同巴基斯坦共同提出五點倡議，體現了國際社會促和止戰的普遍共識。



武力換不來和平，政治解決才是出路。伊朗戰事的根源在於美國和以色列違反國際法對伊朗發動武力襲擊。當務之急是立即停火止戰，回到對話談判的軌道上來，從根本上解決問題，恢復海灣地區的和平穩定。各方都應當拿出誠意，盡早結束這場本不該發生的戰爭。



路透社記者：伊朗拒絕了美國關於立即停火及隨後達成更廣泛協議的提議，該提議由美方通過巴基斯坦向伊方提出。伊朗還拒絕解除對霍爾木茲海峽的封鎖。中國是否支持該停火提議？能否直接同伊朗接觸並討論該提議？發言人剛才提到王毅外長已先後同各方進行了26次通話。在當前局勢下，中國會否加強外交幹旋？



毛寧：盡快停火止戰、重啟對話，是國際社會的共同願望。中方歡迎一切有利於和平的努力，支持巴基斯坦積極開展斡旋。希望有關方面抓住和平機會，通過對話彌合分歧，盡快平息戰火。中方也願意為此發揮建設性作用。



《環球時報》記者：日前，美國媒體刊發美前駐華大使伯恩斯對中方在伊朗局勢和委內瑞拉問題上立場的看法。中方對此有何回應？



毛寧：中方注意到有關表態。伊朗局勢和委內瑞拉問題的來龍去脈、是非曲直十分清楚，中方立場也是明確的。伯恩斯無視問題根源，拿中國說事，用美方那套霸權思維歪曲抹黑中國和平公正立場，惡意挑撥中國同有關國家關係，是別有用心。



印度報業托拉斯記者：關於由中方斡旋的巴基斯坦和阿富汗烏魯木齊會談，發言人能否介紹最新信息？會談是否還在進行中？



毛寧：上周我介紹了有關情況。中方積極斡旋促談，巴基斯坦和阿富汗都重視和歡迎中方的斡旋，願意坐下來商談。目前商談的進程還在平穩落實和推進。如有進一步消息，我們會適時發布，你可以保持關注。



印度報業托拉斯記者：巴林在聯合國安理會提出涉美伊衝突的決議草案，中方對該決議持何立場？決議是否將於今天投票？



毛寧：當前伊朗戰事仍在外溢，當務之急是積極勸和促談，推動戰火平息。中方認為，聯合國安理會的行動應有助於緩和局勢，止戰復談，而不能為非法戰爭行為背書，更不能火上澆油。作為安理會常任理事國和負責任大國，中方願為平息戰火、恢復和平、實現地區持久穩定發揮建設性作用。



法新社記者：中國國民黨主席鄭麗文於特朗普訪華一個月前訪問大陸，有消息稱中美元首會面時將討論美對台軍售問題。習近平主席會否同鄭麗文會面？會否談及對台軍售？



毛寧：台灣問題是中國內政。兩岸關係不是外交問題。中方反對美台軍事聯繫的立場是一貫和明確的。