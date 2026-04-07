宋濤：堅定為兩岸謀和平　攜手振興中華

中共中央台辦主任宋濤向鄭麗文一行表示熱烈歡迎（中評社 林艶攝） 中評社南京4月7日電（記者 林艶 海涵）中國國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團開啟訪陸行程，7日抵達南京。中共中央台辦主任宋濤向鄭麗文一行表示熱烈歡迎。他指出，此訪是兩黨深化交流對話的新起點，在南京相聚對重溫和繼承中山先生遺志、攜手振興中華具有特殊意義。同時，宋濤也提出堅定為兩岸謀和平、堅定為同胞謀福祉、堅定為民族謀復興三點期望。



宋濤指出，中國國民黨主席時隔10年再度率團訪問大陸，是兩黨關係的一件大事，也是今年兩岸關係的一件大事。鄭主席此行順應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，得到了民眾廣泛的支持。



宋濤說，當前，國際形勢變亂交織、台海形勢複雜嚴峻，國共兩黨對中華民族、兩岸同胞有著共同使命和重大責任，對兩岸關係發展具有重要作用，要以民族利益為重、以同胞福祉為念，把握正確方向，堅定信心決心，攜手推動兩岸關係和平發展，共創中華民族偉大復興。



宋濤提出三點期望：一要堅定為兩岸謀和平。中國人歷來崇尚“和為貴”，最看重“家和萬事興”。堅持“九二共識、反對台獨”，是2005年國共兩黨確立的共同政治基礎，是兩岸關係和平發展的定海神針。實踐證明，衹有堅持“九二共識、反對台獨”，台海才能和平穩定，反之台海就會緊張動蕩。鄭主席和在座的很多朋友都是親歷者，對此必有深切體會。



宋濤說，民進黨當局拒不承認“九二共識”，甘當外人的棋子，勾連外部勢力謀“獨”挑釁，只會把台灣帶向危險的境地，損害台灣同胞的利益。我們決不容忍中華民族共同家園遭到分裂破壞，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事。我們願同中國國民黨一道堅持“九二共識、反對台獨”，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

