宋濤：鄭麗文率團訪陸會得到兩岸同胞高度肯定和支持

中共中央台辦主任宋濤向鄭麗文一行表示熱烈歡迎（中評社 林艶攝） 中評社南京4月7日電（記者 林艶 海涵）中國國民黨主席鄭麗文7日率國民黨訪問團經上海抵達南京，開啓“2026和平之旅”。中共中央台辦主任宋濤向鄭麗文一行表示熱烈歡迎，他指出，此訪是兩黨深化交流對話的新起點，在南京相聚對重溫和繼承中山先生遺志、攜手振興中華具有特殊意義。相信鄭麗文此行會得到兩岸同胞高度肯定和支持。



宋濤表示，中國國民黨主席時隔10年再度率團訪問大陸，是兩黨關系的一件大事，也是今年兩岸關系的一件大事。鄭主席此行順應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，得到了民衆廣泛的支持。



宋濤指出，今年是孫中山先生誕辰160周年，我們在南京相聚一堂，對重溫和繼承中山先生遺志、攜手振興中華，具有特殊意義。我們願同中國國民黨一道，勇擔歷史重任，團結兩岸同胞，共同為中華民族偉大複興不懈奮鬥。



宋濤表示，今天是鄭麗文主席訪問大陸的開始，也是兩黨深化交流對話的新起點。相信鄭主席此行會親身感受到祖國大陸在習近平總書記和中國共產黨領導下取得的巨大發展成就，會充分感受到大陸同胞對台灣同胞的深情厚誼，會得到兩岸同胞的高度肯定和支持，也一定會為兩黨關系兩岸關系作出新的貢獻。

