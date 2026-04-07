鄭麗文：此次訪問有4項重大歷史意義

鄭麗文致詞強調九二共識、反對台獨是兩岸定海神針（中評社 張嘉文攝） 中評社南京4月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，今天下午抵達南京後，晚上由中共中央台辦主任宋濤舉辦接風宴歡迎。鄭麗文在致詞時表示，她此次的訪問有四項重大歷史意義，其中一個就是在兩岸關係上再次證明，九二共識、反對台獨這個政治基礎仍歷久彌新，是當前兩岸關係的定海神針。



鄭麗文也強調，中國國民黨在戰爭與和平，毀滅與繁繁榮之間，提供給台灣人民選擇和平跟繁榮的寶貴機會。縱使中國國民黨目前在台灣是在野黨，但是我們不能夠推卸，也不能夠閃躲我們自己對台灣如何走向和平繁榮的重大責任。



鄭麗文致詞時表示，她首先非常感謝宋濤主任對本次行程細心周詳的安排，以及對國民黨訪問團熱情的接待，在這歷史性的時刻，大家在此歡聚一堂，她認為國民黨此次的訪問具有4項重大的歷史意義。



鄭麗文說，一，在亞太的局勢上，我們正在創造一個新的典範，讓全世界知道政治分歧並不必然導致衝突，兩岸不會像國際社會所擔心的，注定將有一戰。我們將共同證明兩岸有能力、有決心、有智慧來和平解決所有問題，為區域的安全跟穩定做出貢獻。我們不只不會當麻煩製造者，同時會是區域和平的締造者。在這個當前動蕩的世界局勢當中，此次和平之旅的意義更顯重大。



第二，鄭麗文指出，在兩岸關係上再次證明九二共識、反對台獨這個政治基礎仍舊曆久彌新，是當前兩岸關係的定海神針。過去30多年來，台灣社會歷經數次的政黨輪替，但是歷史經驗充分顯示，只要堅持九二共識、反對台獨，那麼兩岸就可以交流對話，反之台海就會陷入動蕩不安。所以此次我們的來訪將讓兩岸關係的天秤進一步朝和平穩定方向邁去。



鄭麗文提到，第三，在國共關係上，時隔10年，再度由現任國民黨主席率團訪問大陸，中國國民黨再度發揮維護台海和平穩定的關鍵作用。本黨主張的兩岸和平路線是一條正確有效，對全體台灣人民都最有利的道路。



她說，21年前麗文追隨連戰主席和平之旅訪問大陸，當時達成了國共兩黨的5項願景。在那一次歷史性的訪問當中，開創了往後國民黨執政8年期間兩岸關係和平發展的黃金年代。此次我們的來訪對於台灣愛好兩岸和平，希望兩岸交流的主流民意而言，具有再度開創新局的重大意義。



最後，鄭麗文強調，在台灣的歷史上，此次訪問也彰顯台灣人是可以擺脫悲情，掌握自己命運的強大自主性，台灣不應該淪為地緣政治的棋子，甚至於是棄子。中國國民黨在戰爭與和平，毀滅與繁榮之間，提供給台灣人民選擇和平跟繁榮的寶貴機會。



鄭麗文認為，縱使中國國民黨目前在台灣是在野黨，但是不能夠推卸，也不能夠閃躲我們自己對台灣如何走向和平繁榮的重大責任。



鄭麗文拿起酒杯敬酒表示，她懷著深深的感謝之情，謝謝大家共同參與歷史性的和平之旅，也僅以這一杯酒預祝接下來幾天的行程圓滿成功，合乎兩岸人民共同的利益，以及國際社會共同的期待。

