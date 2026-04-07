薩德機密恐外洩？敘利亞發現完整的攔截彈殘骸

中評社香港4月7日電／在社群媒體流傳的一段影片顯示，美國的“薩德”（THAAD）攔截飛彈的殘骸出現在敘利亞空曠地區。這件事並不奇怪，畢竟在過去兩個月，伊朗持續對美國、以色列與週邊美軍基地發動飛彈攻擊，“薩德”當然發起多次攔截。但是，這枚殘骸太過完整，特別是紅外線尋標頭幾乎未受損。這可能造成技術外洩，讓美國對手取得關鍵技術細節。



戰區(The Warzone)報導，根據畫面，飛彈殘骸散落於敘利亞西南部蘇韋達(Suwayda)附近，該區鄰近約旦與以色列邊界，而美軍目前正於這兩地部署薩德系統，用於攔截伊朗及其盟友發射的彈道飛彈。在近期中東衝突升溫背景下，薩德系統已被頻繁投入實戰，其運作細節自然成為各方高度關注的焦點。



如果敵方能夠取得“薩德”攔截器的導引頭以及其他攔截彈部件，就能深入了解其性能範圍和其他能力。這些資訊可用於開發新的反制措施，以及降低攔截器效能的戰術、技術和程序。而伊朗以及俄羅斯和中國等國僅僅透過觀察“薩德”在當前衝突和以往交戰中的表現，就已經掌握了相關訊息，這無疑會進一步豐富其情報來源。



對導引頭和攔截彈的物理設計及其製造材料的深入情報分析，也有助於其他方面的研發。攔截彈及其內部系統必須能夠承受高超音速飛行（通常定義為超過5馬赫）所帶來的壓力，才能高速衝向目標。像中國這樣的對手可能會利用這些資訊來提升自身的反彈道飛彈能力，或者更直接地嘗試複製“薩德”系統。



報導最後稱，雖然不知道影片中看到的薩德飛彈導引頭和其餘攔截器發生了什麼事，但考慮到伊朗彈道飛彈襲擊的持續進行，這些攔截器被廣泛使用，這可能不是最後一次在敘利亞或該地區其他地方看到此類碎片。