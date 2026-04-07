據報美軍已對伊朗哈爾克島軍事目標展開攻擊

中評社香港4月7日電／有線新聞報導，美國媒體引述官員指，美軍已對伊朗石油出口樞紐哈爾克島的軍事目標展開攻擊。總統特朗普要求伊朗達成協議的限期則將在香港時間周三早上屆滿，警告若未能達成協議，一整個文明將會滅亡且永不復興。



美國總統特朗普率領官員出席白宮記者會，再次嚴正警告伊朗要在限期前達成協議，重開霍爾木茲海峽。特朗普：“整個伊朗可以在一夜間被消滅，而那一夜可能就是明晚。我們有個計劃，憑藉我們強大的軍事力量，伊朗所有橋樑會在明晚12點前停止運作、燃燒並爆炸，永遠無法再使用。12點前徹底摧毀，行動將在四小時內完成，只要我們同意，我們不希望發生。”



美以聯合行動周一向伊朗展開戰事爆發以來最多次空襲，美國戰爭部長海格塞斯警告德黑蘭政權不達成協議，會受到更多空襲。特朗普則形容美軍計劃中的行動近乎無底線，可能不止攻擊發電廠和橋樑，稱不擔心攻擊民用基建設施會觸犯戰爭罪行。特朗普又指，伊朗人民為了自由願意受苦，聲稱他們支持美軍繼續轟炸。



對於伊朗拒絕暫時停火，反而提出永久停戰，就船隻安全通過霍爾木茲海峽制訂協議等10點訴求，特朗普說雖然方案未夠好，但已是重大一步。伊朗軍方回應特朗普的威脅，批評他痴心妄想，無法阻止伊朗繼續攻擊敵人。