快評：看中東再看兩岸　有興奮有徹夜難眠

（照片來源：國民黨臉書） 中評社快評／美國總統特朗普7日在社交媒體上發文威脅伊朗，“今晚，整個文明將消亡”。特朗普寫道：“我不願這樣的事情發生，但它或許會發生。”全世界為了這個瘋子總統的一句話，昨晚可能徹夜難眠，難道特朗普真要讓我們見證歷史了？



與之形成鮮明對照的，是中國國民黨主席鄭麗文昨天率團訪問大陸，謀求和平。鄭麗文延續2005年連戰的“和平之旅”，再一次在戰爭與和平，毀滅與繁榮之間，提供給台灣人民選擇的機會。鄭麗文昨天步出機艙、走下舷梯那一刻，感動了很多人。



多年來，台海被視為世界最危險的地方之一。民進黨當局抱著“台獨”神主牌，倚美抗中，一步步帶著人民往戰爭的火坑裡衝。這種局面如果不改變，兩岸最後難逃一戰。看看今日的中東、看看今日的烏克蘭，當知戰爭的殘酷、和平的可貴。



陪同鄭麗文到大陸訪問的國民黨中央評議會主席團主席蘇起昨天說，民進黨執政十年，百分百地“鬥”，內鬥、外也鬥，現在世局動盪，多處烽火，全世界都擔心台灣會是下一個，而且後果比烏克蘭、加沙、伊朗還嚴重。蘇起全力支持鄭麗文追求和平，讓台灣民眾安居樂業，讓區域甚至全球鬆一口氣。



不同的選擇將會有不同的命運。特朗普威脅摧毀整個伊朗文明，海峽兩岸則在開啟和平繁榮的新機會。看中東再看兩岸，昨晚有很多人徹夜難眠，也有很多人興奮感動。特朗普說過，衹有他自己的道德觀能夠阻止他，但他已快瘋了。兩岸的和平則掌握在中國人自己手裡。



雖說和平始終不是那麼容易唾手可得，但我們有信心。