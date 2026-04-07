兩岸媒體人實地探訪商南梅花鹿產業

梅花鹿茸茶（中評社 曹晶攝） 中評社商洛4月8日電（實習記者 曹晶）4月7日一早，“山鄉花開 秦巴有約”兩岸媒體鄉村振興商洛行活動走進陝西省商南縣秦嶺梅花鹿產業園。十餘名兩岸媒體人在此品嘗了鹿茸茶、鹿血酒，觀摩現代化鹿舍，並與梅花鹿親密互動。



台灣自媒體博主彭美葵舉起手機，熱情地與梅花鹿打招呼：“我來自台灣寶島，你們來自哪裡呀？”



這些園區內養殖著的梅花鹿來自吉林省鹿鄉鎮，名為雙陽梅花鹿。目前，這群北方移民已在秦嶺山麓安家落戶。這座產業園規模可觀，擁有標準化鹿舍84棟、青貯窖8215立方米、冷庫1座，以及鹿製品無菌加工車間、展銷中心和占地1200畝的散養區。



“梅花鹿渾身都是寶”，產業園負責人介紹，鹿茸、鹿肉、鹿血等均有較高的經濟價值。據悉，單是鹿茸部分，一只鹿的年產值便可達約1萬元，效益超過單頭豬（約2000元）與單頭牛（約5000元）。園區採取“繁育＋養殖＋科研＋加工＋銷售”的全產業鏈發展模式，與8家茶企、10餘家餐飲酒店建立了穩定鹿產品供應鏈；每年通過土地流轉、就業務工、收益分紅、飼草保護價收購等方式，帶動300餘戶農戶戶均增收5000元，幫助農戶實現了“家門口掙錢”。



瞭解產業概況後，媒體團共同走進養殖區。鹿舍設計室內外空間貫通，梅花鹿可自由活動。到了上山放養時間，飼養員打開圍欄，鹿群奔騰而出，頃刻間便散入後山山林，自在覓食、漫步。飼養員介紹，即便進入山林，鹿群也已形成規律，時間一到便會自行返回。



這些“渾身是寶”的梅花鹿，不僅成為驅動商南縣鄉村振興的特色產業，也為兩岸媒體人展現了鄉村經濟發展的多元路徑。



