兩岸媒體人探訪丹鳳　“天然黃金”吸睛

自媒體博主“卡卡”品嘗天麻切片（中評社 曹晶攝） 中評社商洛4月8日電（實習記者 曹晶）4月7日下午，“山鄉花開 秦巴有約”兩岸媒體鄉村振興商洛行活動走進商洛市丹鳳縣。十餘名兩岸媒體人參訪丹鳳天麻產業園，通過參觀天麻散貨交易區、天麻博物館及現代化生產車間，深入瞭解被譽為“生態黃金”的丹鳳天麻產業。



在天麻散貨交易區，成堆的天麻切片鋪滿展櫃。“原來天麻長這樣？”初次見到天麻的博主“卡卡”充滿好奇。產業園負責人介紹，天麻藥用價值豐富，是一種珍貴中藥材。“卡卡”接過一片品嘗後表示：“口感像很健康的薯片，微微回甘帶點藥香，原來天麻是這個味道！”



走進天麻生產車間，一股涼意撲面而來。負責人解釋，低溫環境是為滿足天麻菌種培育和種植的嚴格溫濕度要求，這也是工廠化種植的關鍵一環。



目前，丹鳳天麻採用“工廠化集約生產＋庭院經濟種植”相結合的模式，菌種的培育容不得半點疏忽。車間內，各工序盡然有序



據悉，丹鳳縣天麻產業園自2019年招商引資建設以來，已形成占地1250畝、總投資2.8億元的規模，成為全國技術領先的天麻菌種研發生產基地和業態最完整的天麻產業基地之一，構建了集生產、加工、流通、營銷於一體的全產業鏈體系。



在產業園的種植區，一顆顆潔白飽滿的天麻簇擁在黑色的菌材中。它們帶來的不僅是可觀的藥用價值與經濟收益，更是當地百姓增收致富的希望。據介紹，在天麻小鎮，超過98%的居民從事與天麻相關的產業。這顆小小的“生態黃金”，正持續為村民拓寬收入渠道，為鄉村振興注入強勁的內生動力。

