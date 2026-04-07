後灣和台灣：商南鄉村行的兩岸奇妙緣

後灣村依山傍水（中評社 曹晶攝） 中評社北京4月8日電（實習記者 曹晶）4月7日上午，“山鄉花開 秦巴有約”兩岸媒體鄉村振興商洛行活動迎來商南站的最後一程，走進被譽為“最美鄉村”的後灣村。



一處無意的巧合，為行程平添了一份奇妙的暖意——有台灣媒體人發現，村口石刻上龍飛鳳舞的“後灣村”三字，竟與“台灣村”有幾分神似。這份不期而遇的緣分，讓兩岸媒體人驚喜不已，紛紛駐足拍照記錄。



後灣村位於商南縣清油河鎮，距縣城19公里，總面積13平方公里，是陝西省鄉村旅遊示範村。站在山道俯瞰，遠處青山、近處綠水，一排排橙紅色民居依山傍水而建。通往村莊的道路雖蜿蜒，卻平整開闊。



行至近村處，道路中央的分隔線悄然換裝，由尋常的白色實雙線變為一道絢麗的彩虹。沿途，盛放的桃花如粉色雲帶，沿瀝青路迤邐而下；遠處，碧綠的茶田與金黃的油菜花田交織成錦，游人穿梭其間，拍照留念。高聳筆直的白楊林沿水而立，林間步道幽靜，供人漫步休憩。



路過一戶村民家，幾位熱情的媒體人敲門拜訪，與主人親切寒暄。院落整潔樸素，大門丙午馬年的春聯依然鮮紅，客廳牆上貼滿了孩子的獎狀，洋溢著樸實卻幸福的生活氣息。



據悉，後灣景區是商南縣立足全域旅遊發展，精心打造的原生態田園景區，集觀光采摘、休閑體驗、旅遊度假於一體。景區按照“政府出資產，企業出資金，群眾得實惠”的整體發展思路，百姓以土地和資源入股，企業負責投資開發建設，農戶參股分紅，同時，以產業幫扶為抓手，吸納農戶就業、創業，從而實現經濟效益和社會效益的雙豐收。近年來，後灣村先後獲評商洛市循環經濟示範村、市級文明村、中國最美鄉村旅遊目的地等稱號。



體驗了這樣的鄉村景觀，有台灣媒體人開心地表示：“希望我們台灣的同胞，可以不止游覽大陸城市，也可以來看看大陸的美麗鄉村風景。”