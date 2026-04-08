伊朗：霍爾木茲海峽將開放兩周

伊朗外交部長阿拉格齊（資料圖片） 中評社香港4月8日電／伊朗外交部長阿拉格齊8日凌晨代表伊朗最高國家安全委員會發表聲明，宣布霍爾木茲海峽將在兩周時間內實現安全通航。



新華社報導，阿拉格齊在聲明中表示，船只經過與伊朗武裝部隊協調，可在兩周時間內實現在霍爾木茲海峽安全通行。



他還說，如果針對伊朗的攻擊停止，伊朗武裝力量也將停止“防禦性軍事行動”。國際媒體就此解讀為，伊朗同意停火兩周。



不過，阿拉格齊在聲明中沒有說明霍爾木茲海峽恢復通航或開始停火的具體日期。