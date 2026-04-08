【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗：霍爾木茲海峽將開放兩周
http://www.CRNTT.com
2026-04-08 08:46:45
伊朗外交部長阿拉格齊（資料圖片）
中評社香港4月8日電／伊朗外交部長阿拉格齊8日凌晨代表伊朗最高國家安全委員會發表聲明，宣布霍爾木茲海峽將在兩周時間內實現安全通航。
新華社報導，阿拉格齊在聲明中表示，船只經過與伊朗武裝部隊協調，可在兩周時間內實現在霍爾木茲海峽安全通行。
他還說，如果針對伊朗的攻擊停止，伊朗武裝力量也將停止“防禦性軍事行動”。國際媒體就此解讀為，伊朗同意停火兩周。
不過，阿拉格齊在聲明中沒有說明霍爾木茲海峽恢復通航或開始停火的具體日期。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美以伊戰事四個“沒料到” 特朗普政府很焦慮
(2026-04-07 15:29:54)
美媒：美伊達成停火協議“希望漸滅”
(2026-04-07 11:27:13)
以色列總理要求特朗普不要同伊朗停火
(2026-04-07 09:54:05)
中東戰事衝擊發展中國家 或加速能源轉型
(2026-04-07 09:50:56)
IMF：中東戰爭導致通脹加劇及全球經濟放緩
(2026-04-07 09:38:26)
伊媒：沙特大型石化工業設施遭打擊爆炸
(2026-04-07 09:05:50)
特朗普：若周二晚未達協議 炸伊橋梁發電站
(2026-04-07 08:47:32)
伊朗發動“真實承諾－4”行動第98波攻勢
(2026-04-07 06:23:15)
英媒：美軍飛行員靠“嗑藥”飛到伊朗
(2026-04-07 06:15:25)
伊朗稱擊落一架美制“盧卡斯”無人機
(2026-04-07 06:12:49)