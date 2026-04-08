美伊全面停火立即生效　本周五開始談判

中評社香港4月8日電／巴基斯坦總理夏巴茲8日證實，伊朗和美國以及雙方各自盟友同意在包括黎巴嫩和其他地區在內的所有地點立即停火，即日起生效。



夏巴茲當天在社交媒體上說，他邀請伊美雙方代表團10日在伊斯蘭堡進一步談判，以達成解決所有爭端的最終協議。



美國和伊朗應巴基斯坦總理夏巴茲請求，已分別宣布同意停火兩星期。



夏巴茲說：“雙方展現了非凡的智慧與理解，並以建設性的方式持續參與推進和平穩定事業。我們真誠希望‘伊斯蘭堡會談’能夠成功實現可持續和平，並期待在未來數日內分享更多好消息!”



美國總統特朗普較早時在他為伊朗設定的期限屆滿前表示，同意應巴方請求暫緩對伊朗的轟炸和襲擊兩星期，前提是伊朗同意全面、立即，而且安全地開放霍爾木茲海峽。他說，美方收到伊朗提出的十點建議，認為方案是可行的談判基礎，兩星期將用於最終敲定，並正式簽署協議。



伊朗最高國家安全委員會隨後發表聲明說，根據最高領袖的建議和最高國家安全委員會批准，接受巴方的停火提議，又說與美方的會談並不意味戰爭結束，會談可能持續15日，旨在敲定細節，包括霍爾木茲海峽通航、解除制裁，以及美國從區內基地撤出部隊等。



據美國媒體報道，特朗普政府正在為美伊可能舉行的面對面會談做準備，目前雙方正致力於達成一項長期協議以結束衝突。鋻於雙方剛剛宣佈停火兩周，此次會談成行的可能性正變得越來越大。