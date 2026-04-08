朝鮮：韓國作為最敵對國家的本質不會改變

中評社香港4月8日電／據朝中社7日報導，朝鮮外務省第一副相兼十局局長張錦哲當天發表談話說，朝鮮勞動黨中央委員會部長金與正6日晚發表有關韓國的談話，但包括青瓦台在內的韓國各界對此的分析令人詫異。他強調，韓國作為朝鮮最敵對國家的本質不會改變。



張錦哲表示，若韓方以為朝鮮政府的迅速回應是“破例的友好反應”“首腦們迅速確認彼此意志”，那就是理解錯誤。



張錦哲強調，韓國作為朝鮮最敵對國家的本質不會改變。他說，金與正的談話是用簡短而文雅的詞彙向韓國發出警告，核心內容是：“想安安穩穩地過日子，最好就不要惹我們！”



新華社援引報導，金與正6日晚發表談話說，韓國總統李在明就韓方無人機入侵朝鮮領空事件表示遺憾並談及採取措施防範類似事件再發，這是明智之舉。她說，朝鮮國家元首表示，這展現了坦率而大方的姿態。當天早些時候，李在明在青瓦台主持召開的國務會議上說，無人機事件並非韓國政府的本意，但由於部分人不負責任、魯莽的行為引發了不必要的軍事緊張局勢，對此向朝方表示遺憾。



據韓聯社報導，這是自李在明政府去年6月成立以來，朝鮮首次積極回應李在明的言論，並首次使用“韓國總統李在明”的稱呼。韓國統一部7日就金與正談話評價說，這為實現朝鮮半島和平共處帶來重要進展，反映出韓朝領導人有意停止加劇不必要軍事緊張的行為。韓國政府堅持不會對朝鮮採取敵對行為的原則，將繼續推進半島和平共處政策。



朝鮮人民軍總參謀部發言人1月9日發表聲明說，繼2024年10月製造平壤上空無人機入侵事件後，韓國在新年伊始放飛無人機侵犯朝鮮領空，再次進行嚴重挑釁。隨後，韓國成立軍警聯合調查特別工作組對該事件展開調查。