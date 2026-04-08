美貿易代表：美中經濟關係目前保持穩定

中評社香港4月8日電／美國貿易代表格裡爾表示，美中經濟關係目前保持穩定，總統特朗普將於下月訪華與中國國家主席習近平的會晤中，致力維持這個局面。



據香港電台報導，格裡爾在一個智庫發表講話時說，美國並不尋求與中國大規模對抗，而是希望保持穩定的雙邊關係，兩國談判代表每次會晤都會討論稀土和關鍵礦產的問題，但美國亦正就關鍵礦產供應，與其他國家磋商。



他又說，美中雙方正探討設立一個貿易委員會機制，給兩國元首考慮，用以界定兩國在不觸及國家安全紅線的前提下，能夠可持續進行的貿易範圍。