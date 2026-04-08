鄭麗文將敬謁中山陵　現場準備就緒　　

鄭麗文一行將前往南京中山陵，舉行拜謁儀式（中評社 海涵攝） 中評社南京4月8日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文訪陸行程已於昨日正式開啟。今日上午，訪問團一行將前往南京中山陵，舉行拜謁儀式，緬懷孫中山先生。



今日上午8時30分許，隨團媒體記者已先行抵達中山陵博愛廣場。中評社記者在現場看到，各項籌備工作已全部就緒，現場工作人員各司其職，有序開展各項保障工作；到場的兩岸媒體記者也紛紛選定最佳拍攝機位，熟練調試相機、攝像機、收音等專業設備，以飽滿的工作狀態，靜待鄭麗文一行抵達。



此次拜謁活動現場並未實施圍封管控，中山陵景區正常對外開放，不少前來參觀游覽的各地遊客，在古朴莊重的博愛牌坊前駐足觀看，有的遊客路過時還特別拍下正在候場的媒體記者們。



據瞭解，鄭麗文抵達博愛廣場後，將率領訪問團成員沿中山陵392級台階拾級而上，前往祭堂舉行正式的拜謁儀式，表達對孫中山先生的深切緬懷與崇高敬意。拜謁儀式結束後，鄭麗文還將在博愛廣場發表感言，分享此次謁陵的所思所感。



此前，鄭麗文在台北出席孫中山先生逝世101周年紀念活動時曾鄭重表示，中國國民黨黨員不要忘記孫中山先生天下為公、博愛包容、平等待人的胸懷與理想，要將這份精神薪盡火傳，把孫中山先生的理想火炬傳遞下去。



此次鄭麗文率團訪問大陸行程為期6天，時間為4月7日至12日，訪問團將先後赴江蘇、上海、北京三地開展參觀訪問、交流座談等一系列活動。