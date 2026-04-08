美以伊戰事進入第三十九天，最新動態

中評社北京4月8日電／參考消息網報導，4月7日，美國、以色列與伊朗的軍事衝突進入第三十九天，戰事依然處於僵局。



伊朗發動“真實承諾-4”行動第98波攻勢，襲擊一艘美國兩棲攻擊艦，打擊以色列化工廠和軍工設施，還襲擊了科威特的美軍駐地和空軍基地。美以空襲伊朗多地造成25人喪生，以色列打擊了伊朗最大石油化工設施，並宣布殺死伊朗伊斯蘭革命衛隊兩名高級指揮官。隨著美國總統特朗普要求重開霍爾木茲海峽的7日晚8點最後期限臨近，巴基斯坦、土耳其、埃及等各國緊鑼密鼓居中調解，草擬一份45天停火協議。伊朗拒絕停火，提出了自己的10項條款，要求永久結束衝突。特朗普警告再不開通霍爾木茲海峽將在7日摧毀整個伊朗。



以下為截至北京時間7日上午8時的最新動態：



伊朗發動“真實承諾-4”行動第98波攻勢，擊退美兩棲攻擊艦



據伊朗新聞電視台網站報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊6日發表聲明稱發動“真實承諾-4”行動第98波攻勢，襲擊了搭載5000多名水兵和海軍陸戰隊員的美國兩棲攻擊艦，迫其向印度洋南部更深處撤退。革命衛隊還用巡航導彈打擊了以色列的集裝箱船，發射彈道導彈襲擊了以色列城市特拉維夫、海法，以及貝爾謝巴的化工廠和佩塔提克瓦的以色列軍隊集結點。



此外，由阿聯酋和以色列共同運營的一處無人機生產中心，以及科威特阿里·薩利姆空軍基地的數架軍用飛機，也遭到伊朗導彈和無人機打擊。



伊朗無人機襲擊了駐扎在科威特布比延島上的美軍



據路透社報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人6日稱，伊朗使用無人機襲擊了駐扎在科威特布比延島的美軍營地的衛星設備和彈藥，並補充說，美軍是在阿里夫堅軍營多次遭到伊朗襲擊後，才撤至該島的。

