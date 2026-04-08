德媒：美C-130運輸機五個月墜毀三架

中評社北京4月8日電／據德國《法蘭克福匯報》網站4月4日報導，3月23日，美國洛克希德-馬丁公司生產的一架C-130“大力神”運輸機在哥倫比亞墜毀，機上128人中至少66人罹難。這已經是該機型五個月內發生的第三起重大事故。



2月底，一架同型號飛機在玻利維亞降落時衝出跑道並墜毀，造成機上及地面逾20人遇難。2025年11月11日，土耳其一架C-130軍用運輸機在格魯吉亞與阿塞拜疆邊境墜毀，致20人死亡。視頻顯示，飛機飛行過程中，機身和尾翼部分斷裂，隨後螺旋墜地。



C-130已由洛克希德-馬丁公司生產60多年。目前約有2500架同系列飛機仍在服役，具體型號包括C-130“大力神”、“超級大力神”和L-100（C-130民用版本）等。C-130配備四個渦輪螺旋槳發動機，以堅固耐用著稱，因此常被用於觀測飓風。



像C-130“大力神”這樣的大功率渦輪螺旋槳飛機，可以在短於1000米的草地、碎石路及其他非鋪裝路面（甚至沙灘）上起降。C-130通常可搭載120人。不過，該飛機在哥倫比亞失事時載有128人，油箱可能也已加滿，且當時室外溫度較高（28攝氏度），因此飛機可能在起飛時已超出性能極限，未能爬升至正常高度，最終在距起飛機場僅兩公里處墜毀。



哥倫比亞航空事故調查部門預計將與美國國家交通安全委員會共同調查此次墜機事故。如果國家交通安全委員會擔心老款“大力神”運輸機存在普遍的安全隱患，可能會停飛部分C-130。

