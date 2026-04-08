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直擊中國陸軍直升機機降索降訓練現場
http://www.CRNTT.com   2026-04-08 10:14:34
　　中評社北京4月8日電／近日，中國陸軍第82集團軍某空中分隊與地面分隊開展實戰化機降索降訓練，錘煉部隊遠程投送、精準突入、快速制敵的聯合作戰能力。

　　來源：中部號角
 


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