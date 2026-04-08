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美官員稱美軍已暫停在伊朗境內的襲擊
http://www.CRNTT.com   2026-04-08 10:18:25
　　中評社北京4月8日電／當地時間4月7日，一位美國官員稱，美軍已暫停在伊朗境內的襲擊。

　　來源：央視新聞客戶端

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