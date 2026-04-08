美以伊戰事進入第四十天，最新動態

中評社北京4月8日電／參考消息網報導，4月8日，美國、以色列與伊朗的軍事衝突進入第四十天，戰局似乎出現轉折。距離“最後期限”不到一個半小時，美國總統特朗普發文稱將同意停火兩周，前提是伊朗開放霍爾木茲海峽。伊朗最高國家安全委員會確認將與美方展開為期兩周談判，伊朗外長說霍爾木茲海峽將開放兩周。以色列也同意暫停轟炸伊朗。巴基斯坦總理宣布伊美停火立即生效。目前，局勢如何發展仍然有極大的不確定性，在巴基斯坦宣布伊美停火時間前後，海灣多國響起防空警報，居民被要求留在室內。在此之前，美以伊戰事依然激烈，互相展開“極限施壓”。



以下為截至北京時間8日上午8時的最新動態：



距離“最後期限”不到一個半小時 特朗普同意與伊朗停火兩周



美國總統特朗普7日傍晚在社交媒體發文稱，與巴基斯坦方面通話後，他同意暫停對伊朗的轟炸和襲擊兩周，前提是伊朗同意“全面、立即且安全地”開放霍爾木茲海峽。



此時，距離特朗普對伊朗所設“最後期限”僅不到一個半小時。



伊朗最高國家安全委員會確認將與美方展開為期兩周談判



伊朗最高國家安全委員會秘書處8日發布消息，伊朗將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡與美國展開為期兩周的政治談判，“以確認在地面作戰中取得的勝利成果”。



此前，據伊朗媒體8日報導，特朗普表示，“我們已收到伊朗提出的10點建議，並認為該方案是可行的談判基礎”。



伊朗外長說霍爾木茲海峽將開放兩周



伊朗外交部長阿拉格齊8日凌晨代表伊朗最高國家安全委員會宣布，霍爾木茲海峽將在兩周時間內實現安全通航。

