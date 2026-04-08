全球股債跌　中國外儲企穩3.3萬億美元

中評社香港4月8日電／中國外匯儲備規模連續八個月維持在3.3萬億美元關口上方。中國人民銀行公布的數據顯示，截至3月末，中國外匯儲備規模為33421.23億美元，按月下降2.5%或856.84億美元。國家外匯管理局介紹，美元指數上漲，全球主要金融資產價格下跌，匯率折算和資產價格變化等因素疊加，令3月外儲規模下降。分析稱，一季度中國經濟實現“開門紅”，考慮到中國經常賬戶保持較強順差，且中東地緣衝突背景下，中國資產配置價值進一步顯現，儲備資產估值短期波動相對可控，今年外儲規模大概率在較高水平保持基本穩定。



大公報報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬觀察到，上月油價上漲引發通脹預期升溫，疊加美聯儲議息會議按兵不動，使得美元指數持續走強。3月美元指數按月升2.29%至99.9，主要非美元貨幣中，歐元、英鎊、日圓兌美元分別下跌約2.2%、1.9%和1.7%，因中國外儲以美元計價，非美元貨幣貶值壓低外儲規模。當月，地緣衝突加劇市場恐慌，全球股市和債市資產價格下降。



按月回落受強美元擾動



上海金融與發展實驗室特聘研究員鄧宇分析也指出，美元在中國外儲中有相對較高的佔比，上月外儲規模的有所下降，美元指數走強是主因。鄧宇同時指出，上月國際金價出現10%左右的回調，外匯儲備的整體估值亦有所影響。



儲備資產規模短期波動是正常現象，不用過度解讀。內地經濟學家宋清輝指出，去年8月以來，中國外儲規模已連續八個月保持在3.3萬億美元以上較高水平，表明中國在國際收支、跨境資本流動、資產和匯率價格等方面均保持穩健勢頭。他重申，穩定的外匯儲備，不僅有利於支撐人民幣匯率的穩健，也可更好維護中國的國際支付能力。“雖然單月外儲規模略有下降，但總體仍保持較高規模。”鄧宇說。



3月以來避險和通脹預期的升溫推動美元指數顯著走強，但溫彬提醒，歐洲、日本與美國貨幣政策的分化，並不支持美元持續走強，地緣衝突若有所緩和，美元指數或將回落，人民幣匯率面臨的外部壓力將隨之減弱。同時，開年以來中國經濟開局良好，政策效果顯現疊加內生動能反彈，為人民幣匯率保持在合理均衡水平上的基本穩定奠定堅實基礎，預料本月人民幣兌美元匯率在大部分時間仍將在6.9兌每美元附近雙向波動。



人民幣匯率趨穩



國家外匯管理局強調，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新成效，這些都將為中國外儲規模保持基本穩定提供支撐。



宋清輝相信，中國經常賬戶仍保持較強順差，這為外匯儲備提供了穩定的來源。另一方面，當前人民幣兌美元匯率波動趨穩、總體偏強，儲備資產估值波動相對可控。初步判斷，今年中國外儲規模大概率在較高水平保持基本穩定，中國亦將不斷強化儲備資產的“優結構、穩規模”，通過分散貨幣資產，及擇機加倉黃金等優化儲備資產的配置結構。鄧宇判斷“中國外儲大概率將保持在一定規模，國際收支狀況也將維持平衡狀態”。