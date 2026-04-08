法央行紐約沽貨歐入市　完成“黃金歸國”

法國的黃金儲備已全部回到巴黎。 中評社香港4月8日電／法國央行表示，已經將儲存在紐約最後一批黃金沽清，規模約129公噸，同時再從歐洲買了等量且符合當前標準的黃金，法國央行因金價上漲而獲利128億歐元，目前所有的黃金儲備都回到巴黎，順利完成黃金歸國任務。



大公報報導，資料顯示，法國央行於2025年7月至2026年1月期間更換其在美國持有的黃金，但並沒有提煉和運輸這些黃金，而是選擇出售，並在歐洲購買新的金條。



儲量不變兼賺1159億



法國央行總裁Francois Villeroy de Galhau表示，將新金條留在巴黎的決定並非出於政治動機，因為法國央行購買的高標準金條是在歐洲市場買入。



由於黃金價格上漲，此舉讓法國央行獲得128億歐元（約1159億港元）的資本利益，使其在2025會計年度實現81億歐元的純利，2024年則是淨虧損77億歐元。



法國黃金儲備總量仍保持不變，約2437噸，這些黃金現在全部儲存在法國央行金庫。



事實上，自從2005年以來，法國央行一直逐漸把較舊和未符合現代標準的金條，轉換成可達到現代世界標準的金條。而在上世紀1963至1966年間，法國把大部分黃金儲備從美國聯儲局和英國央行移走。



伊朗戰爭拖長，令黃金的吸引力減少，瑞銀最新下調了6月底金價目標至5200美元。而在3月中，瑞銀曾表示，黃金長遠基本因素仍穩固，金價年底前有望攀升至6200美元。