國台辦4月8日例行發布會全文

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北4月8日電（記者 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮4月8日主持例行新聞發布會，並就國民黨主席鄭麗文訪問大陸、美台貿易、日法聯合聲明涉及台灣問題、陸生赴台、“小三通”客運航線迎來台胞返鄉祭祖高峰、近期兩岸交流情況等熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



朱鳳蓮：歡迎大家參加國台辦的新聞發布會。請大家開始提問。



新華社記者：對於國民黨主席鄭麗文率團來大陸參訪，國台辦發言人此前表示兩岸的事是家里事，要由家里人商量著辦。陸委會對此稱，大陸的說法凸顯其“反介入”與“兩岸問題內政化”的意圖。請問對此有何評論？



朱鳳蓮：兩岸同屬一個中國，都是中國人、是一家人。兩岸的事是兩岸同胞的家里事，理應由家里人商量著辦，兩岸同胞有充分的智慧和能力解決好自己的問題。我們願意在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和人士一道，推動兩岸關係和平發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。民進黨當局出於“台獨”私利，污蔑抹黑，不得人心。



人民日報記者：對於鄭麗文此次率團訪問大陸，據YouTube民調顯示，60%網友認為此訪對今年藍營縣市長選舉影響正面，有加分效應。請問對此有何評論？



朱鳳蓮：鄭麗文主席率中國國民黨訪問團訪問大陸，在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上開展對話交流，順應了島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，對推動兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉具有重要意義，會得到台灣民眾的肯定和支持。



福建廣電“台海時刻”新媒體記者：清明期間，許多台胞跨越海峽到大陸各地祭祖、與親朋團聚。請介紹有關情況。



朱鳳蓮：慎終追遠、敬祖愛鄉是中華民族的優良傳統。清明假期期間，許多台灣同胞在海峽兩岸參與了祭拜活動，有的來到陝西參加丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮，與大陸同胞一起表達對中華民族人文始祖軒轅黃帝的景仰與感恩；有的回到大陸祖籍地開展謁祖尋根、宗親聯誼等活動，充分體現“兩岸一家親”。在此，我重點介紹幾場將要在福建舉行的宗親祭拜活動。



4月10日至11日，台灣苗栗縣黃姓宗親會一行40餘人將到南平邵武謁祖尋根，兩地黃氏宗親共同祭拜黃氏峭公、重溫黃峭家風家訓，賡續血脈親情。