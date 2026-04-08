張雪機車奪冠　國台辦：兩岸產業合作新機遇

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北4月8日電（記者 陳思遠）大陸摩托車品牌“張雪機車”在世界超級摩托車錦標賽中奪冠，島內網友認為大陸製造品質已達全球一流水準，兩岸產業應深化合作，做大做強民族製造業品牌。國台辦發言人朱鳳蓮4月8日在例行新聞發布會上表示，依托完整的產業體系和深厚的產業基礎，大陸確實是廣大創新創業者的熱土，為兩岸產業合作開辟更廣闊空間。



有記者提問說，大陸摩托車品牌“張雪機車”在世界超級摩托車錦標賽中奪冠，引發島內網友熱議，紛紛認為大陸製造品質已達到全球一流水準，大長兩岸中國人的志氣，兩岸產業應深化合作，進一步做大做強民族製造業品牌。請問對此有何評論？



朱鳳蓮指出，大家看到，機器人、無人機、新能源汽車、摩托車，越來越多大陸優秀品牌和產品不斷走出去，受到全球關注，得到廣泛認可，成為消費者的首選。依托完整的產業體系和深厚的產業基礎，大陸製造持續創造新的紀錄。“十五五”時期，我們將繼續著力推動高質量發展，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。大陸確實是廣大創新創業者的熱土，為兩岸產業合作開辟更廣闊空間。我們熱忱歡迎廣大台胞台企扎根大陸發展，深化兩岸交流合作、融合發展，共同壯大中華民族經濟。