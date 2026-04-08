復活節訪港旅客按年增27.5%

中評社香港4月8日電／復活節清明節五日長假期昨日結束，截至昨晚9時，5日假期共錄得約609萬人次出入本港，當中逾64.2萬人次旅客入境，較去年4日的復活節假期增長約27.5%。昨日多個陸路口岸返港人潮不斷，不少市民“一抽二褦”滿載而歸。



大公報報導，今年復活節假期與內地清明假期重疊，5日間共吸引約46.7萬名內地旅客來港，香港餐旅業協會主席梁熙昨日表示，假期期間本港酒店業及餐飲業情況整體較去年更好，整體酒店入住率達百分百，惟餐飲業營業額較平常周末為差，望未來的盛事活動及節日可穩定業界淡季生意。



昨日是復活節清明節假期的最後一天，各個口岸的內地往香港方向人頭湧湧，迎來返港人潮。



入境處數據顯示，截至昨晚9時，假期五日各口岸總出入境人次達到約609萬，包括港人出境達235.8萬人次，以及訪港旅客達約64.2萬人次，當中包括約46.7萬名內地旅客來港。今年假期首日即錄得逾12萬旅客人次入境，與去年假期首日比較升逾1.03%。



609萬人次出入境



約下午2時起，港珠澳大橋回港方向出現車龍，客車排隊約150米長，候檢時間增至約10分鐘，至下午6時，車龍長度達到500米，候檢時間達到40分鐘。下午4時，羅湖口岸的回港人潮洶湧，不少市民“一抽二褦”滿載而歸，現場有工作人員疏導人群，整體秩序良好。有市民表示，在內地口岸排隊約半小時才通關，認為與過往長假排隊時間相若。在深圳灣口岸，抵港人流不斷，但未出現擁擠。現場亦有大批警員維持秩序，並加設鐵馬作分流。不少市民指流程順暢，約10多分鐘便完成過關及安檢。



記者昨日傍晚在高鐵西九龍站所見，抵港大堂的返港市民人潮如鯽，大部分是一家大細或與朋友共行，大家手拖行李箱和各地紀念品返港。因人流眾多，高鐵站內的的士站一度大排長龍，需排隊約20分鐘，大堂內不時有廣播提醒，建議前往港島的乘客轉乘的士以外的其他交通工具。



市民：高鐵往返十分方便



市民梁女士向記者表示，此次帶父母趁復活節假期前往湖南長沙旅遊三日，出發前約一周即買好高鐵票，讚嘆往返均搭乘高鐵十分方便，買了不少當地美食等手信回來送朋友，“就是返港人流量太大，回來過關起碼半小時至一小時，不過都好有秩序，可以接受。”



今年內地清明假期在4月4日至6日，亦有不少內地旅客選擇多請一日假，昨日才搭乘高鐵返回。首次來港的廈門旅客於先生向記者說，此次與朋友提前做好“特種兵式旅遊”攻略，兩日時間玩遍了深水埗、油尖旺、中環、太平山、銅鑼灣、堅尼地城等多個旅遊旺區，加上酒店、手信等花銷，每人消費在2000元以上。



首次由上海來港的裴小姐表示，因時間倉促，僅在旺角品嘗美食、逛街市，體驗香港市井文化，又購買餅乾等手信，整體消費約近千元，“第一次來對香港印象特別好，服務也很熱情，尤其這裡的包容、開放是其他地方都少見的，希望冬季時帶兒子再來玩一次。”



香港餐旅業協會主席梁熙昨日在電台節目中表示，今年復活節及清明節長假期期間，酒店業整體生意較去年好，因大批趁清明來港的內地旅客填補了香港市民外遊的缺口，不少旅客會在港停留約一至兩晚，房價較去年復活節上升15至20%，整體酒店入住率達到百分百。他又指，餐飲業整體卻較平常周末跌15%至20%，希望本月即將舉辦的七人欖球賽，及之後的五一黃金周、母親節、父親節等節日，可穩定業界淡季生意。