中共中央台辦：鄭麗文訪大陸具有重要意義

中共中央台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月8日電（記者 陳思遠）對於國民黨主席鄭麗文率團來大陸參訪，國台辦發言人此前表示兩岸的事是家裡事，要由家裡人商量著辦。陸委會對此稱，大陸的說法凸顯其“反介入”與“兩岸問題內政化”的意圖。中共中央台辦發言人朱鳳蓮8日上午在記者會上回應，兩岸同胞有充分的智慧和能力解決好自己的問題，民進黨當局出於“台獨”私利，污蔑抹黑，不得人心。



朱鳳蓮說，兩岸同屬一個中國，都是中國人、是一家人。兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，理應由家裡人商量著辦，兩岸同胞有充分的智慧和能力解決好自己的問題。我們願意在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和人士一道，推動兩岸關係和平發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。民進黨當局出於“台獨”私利，污蔑抹黑，不得人心。



有記者提問，對於鄭麗文此次率團訪問大陸，據YouTube民調顯示，60%網友認為此訪對今年藍營縣市長選舉影響正面，有加分效應。



朱鳳蓮就此回應，鄭麗文主席率中國國民黨訪問團訪問大陸，在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上開展對話交流，順應了島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，對推動兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉具有重要意義，會得到台灣民眾的肯定和支持。