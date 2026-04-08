中評現場：鄭麗文拜謁中山陵 數度哽咽

鄭麗文向孫中山坐像敬獻花環（中評社 林艶攝） 中評社南京4月8日電（記者 林艶）今年恰逢孫中山先生誕辰160周年，中國國民黨主席鄭麗文一行4月8日上午來到南京中山陵拜謁。結束後，鄭麗文在博愛廣場發表講話時，數度哽咽。



南京中山陵是中國近代民主革命先行者孫中山先生的陵墓，位於南京東郊紫金山麓。1925年，孫中山先生在北京逝世，1929年葬於南京中山陵。



上午9點許，鄭麗文一行抵達中山陵博愛廣場。當天中山陵正常開放，現場有遊客見到鄭主席一行，高呼歡迎。隨後，鄭麗文一邊聽講解介紹中山陵，一路拾級而上，走完392級台階，進入祭堂。



中評記者現場看到，鄭麗文一行面對孫中山先生石刻坐像，靜默肅立。祭祀典禮開始後，鄭麗文向坐像敬獻花環。隨後，司儀宣讀祭文。祭文宣讀後，鄭麗文一行集體默哀一分鐘。



鄭麗文此行沒有在中山陵留下墨寶，但與隨行主要成員特別進入墓室，憑吊孫中山先生棺槨。



鄭麗文一行“2026和平之旅”為期6天，自4月7日至12日，將先後到江蘇、上海、北京參觀訪問。此訪團員包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、前主席連戰次子、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。

