港珠澳大橋再逼爆！單日車流四項數據破紀錄

復活節與清明節疊加的5天小長假最後一日，有市民從大橋回港。香港文匯報 中評社香港4月8日電／復活節與清明節長假期昨日結束，大量北上港人由前晚起陸續返港。香港文匯報記者昨日在港珠澳大橋香港口岸觀察，發現上午及中午時分的人流較少，惟下午開始大橋往香港方向出現堵塞，一度排滿長長的車龍。據邊檢部門統計，今年清明假期（本月4日至6日），經大橋珠海口岸出入境的車輛累計超過7.74萬輛次，穩居全國各口岸第一。隨著港車北上以及粵車南下政策實施，港珠澳大橋兩地車輛逐漸增多，多次出現逼爆情況，有立法會議員及業界人士建議，三地政府考慮推行分段收費、預約上橋及公共交通優先等疏導措施，從源頭控制車流，提升大橋的整體通行效率。



香港文匯報報導，港珠澳大橋前日（6日）開始出現逼爆情況，深夜一度湧現長長車龍。香港文匯報記者昨日中午到港珠澳大橋香港口岸瞭解情況，一家四口從珠海返程的陳先生向記者表示，正是由於看到前一晚塞車情況，特意安排昨日提早回港，結果亦如他所願，無論是搭乘巴士還是過關，都未出現人多擁擠的情況。



一家四口在假期前往澳門、珠海遊玩的馬先生亦表示，今日（8日）要早返工，加上之前一晚見大塞車，於是決定避開人流提早回港。實際返程時，馬先生一家搭乘金巴過關，車廂坐滿，全程順暢，過關十分順利，又提及上午過關人流量不算多。



候檢時長至少40分鐘



暢通情況隨時間迎來轉變，運輸署昨日下午四時許發出特別交通消息，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場非常繁忙，提醒計劃駕駛私家車經大橋返港的市民需預留充裕時間。另根據港珠澳大橋珠海口岸通關資訊顯示，昨日下午4時起為“極度高峰”時段，排隊超過500米，候檢時長至少40分鐘，“極度高峰”的狀況直至晚上10時記者截稿時仍然持續。

