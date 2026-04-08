伊朗媒體披露10項停戰條款　與官方版本不同

中評社香港4月8日電／伊朗最高國家安全委員會8日發表聲明，公佈通過巴基斯坦向美國方面提交的10項停戰條款主要內容。伊朗媒體隨後披露全部10項條款，但內容不完全一致。



據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，10項條款分別是：1、美國原則上應保證不侵犯伊朗；2、制定霍爾木茲海峽安全通行協議，確保伊朗的主導地位；3、接受伊朗鈾濃縮活動；4、解除所有對伊一級制裁；5、解除所有對伊次級制裁；6、撤銷聯合國安理會相關決議；7、撤銷國際原子能機構相關決議；8、向伊朗支付賠償金；9、美國從中東地區撤出作戰部隊；10、停止對黎巴嫩等所有戰線的戰爭。



除以上內容外，伊朗法爾斯通訊社援引消息人士的話報導說，伊方提出的條款還包括：依據安全通行協議，伊朗每日允許有限船隻在伊朗監管下通過霍爾木茲海峽，為期兩周；伊朗承諾不製造核武器；伊朗同意在符合自身國家利益前提下，與地區各國就雙邊及多邊和平條約進行談判；各方須保證不得侵犯伊朗的盟友。



另據美聯社報導，按照伊朗方面提出的停戰條款，伊朗和阿曼將對通過霍爾木茲海峽的船隻收取費用。



伊朗最高國家安全委員會8日稍早發表聲明，公布了通過巴基斯坦向美國方面提交的10項停戰條款主要內容。這些內容包括：經與伊朗武裝力量協調的霍爾木茲海峽受控通行；必須結束針對地區所有抵抗力量的戰爭；美國作戰部隊從本地區所有基地和部署點撤出；制定霍爾木茲海峽安全通行協議，確保伊朗的主導地位；根據估算全額賠償伊朗所受損失；解除所有一級和次級制裁，撤銷國際原子能機構和聯合國安理會有關決議；解凍伊朗所有被凍結海外資產和財產；最終通過一項具有約束力的聯合國安理會決議，批准所有上述條款。