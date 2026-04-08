香港科研內聯外通　助國家打造頂級期刊

中評社香港4月8日電／“十五五”規劃綱要明確提出建設世界一流科技期刊、高水平科技文獻平台與科學數據庫。在此戰略背景下，香港憑藉其高度國際化的綜合環境、深厚的科研網絡及成熟的出版機制，以及“超級聯繫人”與“國際化學術樞紐”的獨特地位，有望進一步發揮重要作用。



大公報報導，專家指出，香港可以吸引更多國際知名科學家參與中國科技期刊的建設，助力中國科技期刊獲得全球影響力。香港還可作為內地頂尖期刊的國際化運營中心及改革“試驗田”，助力構建中國自主評價體系，真正實現向“全球影響力中心”的跨越。



全國政協委員、香港科技大學副校長吳宏偉向大公報記者表示，“十五五”規劃綱要提出，要建設具有全球影響力的教育中心、科學中心、人才中心，這較之此前提出的“建設教育強國、科技強國、人才強國”更進了一步。



“日本、德國是公認的教育強國、科學強國，但他們在全球的影響力遠遜於美國、英國。”吳宏偉說，建設具有全球影響力的科學中心、教育中心，非常重要的實施路徑之一就是建設世界一流的科學期刊，擁有自主的評價體系，才能真正獲得國際上的話語權。



港可在AI等領域創辦國際頂刊



香港即將出台首個五年規劃，主動對接國家“十五五”規劃。在這一背景下，香港參與國家“建設世界一流科技期刊”的重要工程十分關鍵。“建設中國的世界一流科技期刊，香港非常有優勢”，吳宏偉說，這不僅因為香港具有更加國際化的環境，更加利於國際化英文期刊的發展，更因為香港高校有很多深受國際認可的科研團隊。



“建設世界一流的科技期刊，需要國際很高的認可度。”吳宏偉表示，香港在這方面具有人才優勢，很多香港高校的教授、學者都有著深厚的國際科研網絡，更重要的是他們在國際上有很高的知名度和公信力。他建議，如果在香港辦科學期刊，一定要增加國外學者的參與度。香港特殊的定位，可以吸引更多國際知名科學家參與中國科技期刊的建設，這必將助力中國科技期刊獲得全球影響力。



“香港在國家建設世界一流科技期刊、構建自主評價體系及爭奪國際話語權的戰略中，擁有不可替代的‘超級聯繫人’和‘國際化學術樞紐’的獨特優勢，其作用絕非內地城市的簡單延伸，而應扮演一個雙向緩衝區、轉換器和放大器。”東壁科技數據公司創始人、原中國科學院戰略研究院研究員吳登生表示，香港的核心價值在於其高度國際化和成熟的出版環境，吸引全球頂尖科學家。依託香港高校的國際聲譽，在人工智能、金融科技、生物醫學、智慧城市等香港具有科研優勢的領域，直接創辦全英文、高起點、完全按國際頂尖模式運營的期刊。



對標國際 助內地期刊改革



另一方面，內地頂尖期刊（如《細胞研究》《國家科學評論》）可在香港設立國際編輯部或運營中心，負責全球組稿、國際同行評議協調、品牌海外營銷。這能有效提升期刊的國際形象和運作效率，並利用香港的資訊和資金自由流通優勢。



“一國兩制”，更可以在建設世界一流科技期刊方面發揮更大優勢。吳登生認為，香港可以成為內地科學研究“可信的第三方驗證者”。香港可以作為內地科技期刊出版改革的“高水平國際試驗田”，利用香港的獨特優勢，在遵循國際最高標準的前提下，進行一場“壓力測試”和“前沿探索”，為全國層面的改革提供可複製的經驗和可信服的範例。



創立東壁指數 打造“中國視角”學術標尺

