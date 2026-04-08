國台辦答中評：民進黨跪美賣台損害民眾利益

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月8日（記者 陳思遠）台灣承諾對美國農產品不加征特別防衛措施（SSG）關稅，引發島內農業界廣泛擔憂。國台辦發言人朱鳳蓮8日上午在例行新聞發布會上表示，面對美國的經濟霸凌，民進黨當局一味妥協退讓、討好獻媚，任由其予取予求，損害的是台灣民眾的利益。



香港中評社提問道，近日，台農業部門稱，對於台灣承諾對美國農產品不加征特別防衛措施（SSG）關稅，評估對島內產業影響有限。這引發島內農業界廣泛擔憂美國農產品湧入將嚴重衝擊島內雞肉、豬肉、牛肉等相關產業，更擔心檢驗檢疫不嚴格會造成農作物疫病。



朱鳳蓮就此指出，面對美國的經濟霸凌，民進黨當局一味妥協退讓、討好獻媚，任由其予取予求，把台灣變成美國農產品的傾銷地，勢必嚴重衝擊台灣農產品市場，影響台灣農漁業者的收入，必然會引發島內農業界和消費者的擔憂。民進黨當局“跪美賣台”毫無底線，損害的是台灣民眾的利益，犧牲的是台灣農業的未來。



還有記者問，美國將對進口藥品課征100%高額關稅，儘管民進黨當局宣稱已爭取到優惠待遇，但美國列出的關稅優惠名單中並未提到台灣。



朱鳳蓮回應，美國永遠奉行“美國優先”，關心的衹有“美國利益”。越來越多的事實讓台灣民眾認識到，美國的強取豪奪不會講什麼道理，民進黨當局的奴顔婢膝換不來任何憐憫。民進黨當局所謂的“優惠待遇”，實際上就是美國對台灣的霸凌壓榨，是民進黨當局以台灣經濟為代價的獻媚輸誠，包藏的是民進黨“倚美謀獨”的禍心。



有記者提問，賴清德近日稱，美國已成為台灣最大對外投資目的地與出口市場，台灣對大陸投資已降至3.7%，將持續與美國深化合作，維護全球供應鏈安全。



對此，朱鳳蓮表示，賴清德當局出於一黨政治私利，不斷對美輸誠，企圖推動兩岸“脫鈎斷鏈”，損害島內產業和民眾利益福祉。其大言不慚所說的“與美深化合作，維護全球供應鏈安全”，本質上是“倚美賣台”，更加暴露其為了“倚外謀獨”而處心積慮、不擇手段。



“據海關總署統計，今年前兩個月，兩岸貿易總額保持穩定增長勢頭，達525.40億美元，其中大陸對台出口增長28.1%，大陸自台進口增長19%。”朱鳳蓮說，這充分說明兩岸經濟脫不了鈎、斷不了鏈，深化兩岸融合發展符合兩岸同胞共同利益和市場規律。賴清德當局破壞兩岸經濟聯繫的圖謀不得人心，不會得逞。