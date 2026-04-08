陸新生赴台為零　國台辦：民進黨阻教育交流

國台辦於4月8日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月8日電（記者 陳思遠）台陸委會呼籲大陸方面恢復大陸學生來台攻讀學位，稱因大陸政策限制連續5年陸生新生來台為零。國台辦發言人朱鳳蓮8日上午在記者會上回應指出，民進黨當局對兩岸教育交流合作極盡限控、打壓，對一些來大陸交流的台灣大學校長、院長、教師“查水表”、砍經費、卡項目，這些政治操弄嚴重損害兩岸教育交流的正常開展。



有記者提問說，近期，台陸委會呼籲大陸方面解除自2020年4月起片面設置的限制，恢復大陸學生來台攻讀學位，稱其向來歡迎陸生赴台，因大陸政策限制連續5年陸生新生來台為零，目前在台剩餘學位生已大幅減少。請問對此有何評論？



朱鳳蓮指出，這種說法純屬顛倒黑白、造謠抹黑。近年來，民進黨當局對兩岸交流橫加阻撓，更無視台灣教育界和青年學生參與兩岸交流的強烈意願，對兩岸教育交流合作極盡限控、打壓。一方面，民進黨當局禁止島內大專院校與暨南大學、北京航空航天大學等10所大學交流合作，以各種名目阻撓兩岸大中小學教育交流合作，對大陸學生赴台就讀設置多種不合理限制、採取多種不公平對待等。另一方面，民進黨當局對一些來大陸交流的台灣大學校長、院長、教師“查水表”、砍經費、卡項目，加大“綠色恐怖”。這些政治操弄嚴重損害兩岸教育交流的正常開展。奉勸民進黨當局多傾聽島內民心民意，少操弄甩鍋卸責的伎倆。