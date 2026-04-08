專論：鄭麗文謁陵祭文彰顯共護和平決心

拜謁現場肅穆莊嚴。（中評社 張嘉文攝） 中評社香港4月8日電（評論員 丁乙）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，首站拜謁南京中山陵，其祭文中“團結一同”“共創和平，寶島神州”的表述，在當前兩岸關係複雜嚴峻的背景下，彰顯了珍視骨肉親情、維護台海和平、促進共同發展的積極意願。



謁陵是對共同歷史記憶與民族情感的深切緬懷



中山陵是兩岸同胞共同敬仰的精神象徵。鄭麗文一行踏上392級台階，在孫中山先生坐像前獻花致祭，這一莊重儀式本身，就是對兩岸同根同源、血脈相連的生動詮釋。長期以來，民進黨當局推行“去中國化”政策，刻意割裂兩岸歷史文化聯結。鄭麗文此行以國民黨主席身份重走2005年連戰“和平之旅”的謁陵路線，不僅是對個人政治記憶的回溯，更是對國民黨堅持“九二共識”、反對“台獨”路線的接續。祭文追憶孫中山先生“共和國體，帝制告終”的歷史功績，強調“民族欲佇，傾扶弱濟”，正是要喚醒兩岸同胞共同的歷史情感，築牢反對分裂、增進親情認同的基礎。



祭文呼應島內要和平、要合作、要發展的主流民意



當前台海局勢緊張動盪的根源，在於民進黨當局拒不承認“九二共識”，不斷進行謀“獨”挑釁，導致台灣社會民生焦慮加劇。與此形成鮮明對比的是，兩岸經貿合作展現出強大韌性，去年貿易額保持高位，大陸新設台資企業及實際使用台資金額均大幅增長。鄭麗文祭文呼籲“戮力辛勤，為民作舟；共創和平，寶島神州”，精準回應了台灣民眾對和平穩定、暢通交流、安心發展的迫切期待。這充分說明，加強交流合作、維護台海和平是兩岸同胞的共同心聲，任何破壞親情聯結、製造對立對抗的行徑都不得人心。



此行是增進理解、推動兩岸關係正向互動的重要一步



自2016年以來，兩岸官方溝通機制中斷，政黨交流長期停滯。鄭麗文此次以“2026和平之旅”為主題訪陸，是國共兩黨機制化交流重啟後的重要高層互動。選擇清明節剛過謁陵，具有慎終追遠、緬懷先輩的深刻寓意。通過共同緬懷孫中山先生，國共兩黨為後續增進互信、探索化解分歧、促進互利合作的路徑奠定了情感與政治基礎。國台辦發言人亦多次強調，願意在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，與台灣各界有識之士一道，深化兩岸融合發展。鄭麗文此行及其祭文所展現的善意，有助於共同遏制“台獨”分裂行徑，抵禦外部勢力干涉，讓兩岸關係早日重回和平發展的正確軌道。



孫中山先生的精神遺產是聯結兩岸同胞的重要紐帶。鄭麗文拜謁中山陵及其祭文，是對“兩岸一家親”理念的生動踐行。它表明，只要堅持體現一個中國原則的“九二共識”，反對“台獨”，兩岸中國人完全有智慧、有能力增進親情福祉，攜手共護台海和平，深化融合發展，共創美好未來。