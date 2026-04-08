鄭麗文發表談話　回望孫中山先生反帝精神

鄭麗文在中山陵博愛廣場發表談話（中評社 海涵攝） 中評社南京4月8日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文8日上午在南京中山陵敬謁後發表談話。她回望了孫中山先生“為達中國之自由平等，必須喚起世界以平等待我之民族共同奮鬥”的反帝精神，強調要攜手世界所有弱小民族平等相待，追求共同理想，徹底終結帝國主義。



“時隔21年之後重新來到中山陵，內心感慨萬千。”鄭麗文回顧，1925年的3月12日，孫中山先生逝世，當時國際媒體都用非常大的篇幅報導，30萬民眾湧上街頭高喊“打倒帝國主義”“打倒軍閥”。



鄭麗文哽咽地說，當時的台灣已經淪為日本的殖民地長達30年，台灣人身份尷尬、處境艱難，沒有辦法像在大陸的中國國民那樣可以直接宣洩對中山先生去世的悲喪之情。台灣人在日本人的鉗制和打壓之下，仍舊盛況空前的舉辦了各項追悼會，但是吊歌跟吊詞都遭到了日本當局的禁止和檢查。



鄭麗文特別提到，得知孫中山去世的噩耗之後，台灣各界悲痛難忍，蔣渭水先生親自撰寫了《台灣民報》的社論《哭望天涯吊偉人──唉！孫先生死！》。文章一開頭就表達了對偉人隕落的難以置信，一句“想此刻四萬萬的國民正在哀悼痛苦罷！西望中原，我們也禁不住淚泉怒湧了！”，充分展現了當時台灣人哀痛、難舍之情。



鄭麗文嘆道，在大陸，哭中山之死，天經地義、光明正大；在台灣，哭中山之死，卻要想方設法，小心翼翼、躲躲藏藏。



她指出，因為中國的積弱，台灣才在甲午戰敗之後淪為殖民地。因此台灣的知識精英有志之士對孫中山推翻滿清的革命事業非常關注、期待、向往，甚至積極地投入、參與、資助、效法學習。



鄭麗文說，辛亥革命成功之後，台灣人難掩興奮。當時的台灣知識分子希望革命成功之後的中國可以奮發圖強，早日收復台灣，結束日本的殖民統治。不只是台灣，包括中國周邊的國家乃至整個亞洲，尤其是當時的半殖民地和殖民地，莫不受到辛亥革命和三民主義的鼓舞。

