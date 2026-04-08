鄭麗文：結束敵對締造和平是國民黨責任

鄭麗文在中山陵博愛廣場發表談話（中評社 張嘉文攝） 中評社南京4月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文訪陸行程今天來到第二天，鄭一行一早前往南京中山陵拜謁，緬懷孫中山。鄭麗文在拜謁孫中山後發表談話，她提及，中國的災難從來都不僅僅只是來自外部的帝國主義勢力，還有很多是源自內部的矛盾、分歧所導致的自相殘殺，但真正受苦遭殃的永遠是無辜的百姓，底層的人民。



鄭麗文強調，因此結束兩岸敵對狀態，締結和平是國民黨不能推卸的歷史責任和義務。



鄭麗文一行是在今天上午9點許抵達中山陵博愛廣場，受到大批民眾的歡迎，鄭麗文一邊聽講解介紹中山陵，一路拾級而上，走完392級台階，進入祭堂，由國民黨發言人江怡臻代唸祭文，鄭麗文向孫中山遺像獻花致意。鄭此行沒有在中山陵留下墨寶，但與隨行成員進入墓室，憑弔孫中山棺槨。



鄭麗文隨後在中山陵博愛廣場發表談話，她從歷史脈絡延伸到現今的兩岸現況，整個談話過程約20分鐘。



鄭麗文提到，孫中山先生去世後，蔣渭水仿效中國國民黨的組織，在1927年組成了台灣民眾黨，以孫文主義、三民主義為本，寫成了黨綱，完成了台灣民族解放的論述跟行動綱領。當時，苦難的中國自顧不暇，總裁蔣中正先生好不容易北伐成功之後，立刻面臨了日本侵華的步步緊逼。



鄭麗文說，八年抗戰血淚斑斑，一直等到日本戰敗之後，台灣才終於結束了長達50年被殖民統治的厄運。但戰後千瘡百孔的中國，陷入了國共內戰，同一時間陳儀負責接收台灣，發生了228事變。兩年之後，國民黨百萬部隊退守台澎金馬，之後，也因為國共內戰的陰影，不但在台灣內部發動了清鄉運動跟白色恐怖，台灣也因此歷經了長達38年的戒嚴。

