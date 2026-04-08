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以媒稱以色列“仍在持續打擊伊朗”
http://www.CRNTT.com   2026-04-08 12:05:35
　　中評社北京4月8日電／《以色列時報》8日援引一名安全官員的話報導說，儘管美國和伊朗已經宣布停火，以色列“仍在持續打擊伊朗”。

　　來源：新華網

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