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以媒稱以色列“仍在持續打擊伊朗”
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2026-04-08 12:05:35
中評社北京4月8日電／《以色列時報》8日援引一名安全官員的話報導說，儘管美國和伊朗已經宣布停火，以色列“仍在持續打擊伊朗”。
來源：新華網
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