香港MPF懶人基金平均年回報6.4%

中評社香港4月8日電／積金局今天（8日）公布截至2026年3月底的強積金投資回報臨時數據。



香港商報網報導，佔強積金總資產合共八成的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報分別為4.8%和4.4%，跑贏同期1.8%的年率化通脹率。至於俗稱“懶人基金”的“預設投資策略”（DIS）旗下的核心累積基金，自2017年推出以來的平均年率化淨回報為6.4%，同樣跑贏期內1.8%的年率化通脹率。



積金局提醒強積金計劃成員，強積金是跨越超過40年的長線投資，不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場，否則有機會造成“高買低賣”，影響到計劃成員強積金累積期的投資回報。計劃成員應根據個人的人生階段、財務狀況、風險承受能力等因素，作出合適自己的投資規劃。



當計劃成員建立和定期檢視個人的強積金組合時，應瞭解自己的投資目標、個別基金的風險級別、基金開支比率以及在不同時期的表現等。有關資料臚列於積金局的強積金基金平台、基金便覽，和各個強積金計劃及基金提供的資訊。





至於沒有時間或缺乏投資知識管理強積金投資的計劃成員，可考慮善用DIS。DIS是一個現成的強積金投資方案，能夠分散投資於環球股票及債券市場，並設有“隨齡降險”的自動調節機制，可以有效協助計劃成員減低投資風險。DIS旗下基金亦設有收費上限，強積金計劃加入“積金易”平台後，其DIS旗下基金的收費上限定於資產淨值的0.85%。



各基金種類的回報臨時數字詳情如下：



●股票基金 過去12個月平均回報16%



●混合基金 過去12個月平均回報12.7%



●債券基金 過去12個月平均回報3.7%



●保證基金 過去12個月平均回報2.6%



●強積金保守基金 過去12個月平均回報2%



●貨幣基金 過去12個月平均回報4%