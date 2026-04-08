高鐵寵物托運再升級　“愛寵行”4月8日上線

中評社香港4月8日電／記者從中鐵快運股份有限公司獲悉，自4月8日起，鐵路部門在前期高鐵寵物托運服務成功試行的基礎上，推出“愛寵行”服務，提供“攜寵出行”與“愛寵單獨行”兩種托運模式，辦理寵物托運業務的高鐵車站增至121座、列車增至228趟，將更好地滿足旅客多樣化需求。



中鐵快運相關負責人介紹，2025年4月8日，鐵路部門試行高鐵寵物托運服務以來，運行情況良好，受到市場歡迎，一年來累計安全托運寵物1.5萬多只，為旅客攜帶寵物出行提供了極大便利。



新華社報導，“愛寵行”服務主要適用於家庭馴養且健康狀況良好、單只體重不超過15公斤、肩高不超過40厘米、身長不超過52厘米的貓、犬類寵物。其中，“攜寵出行”服務主要針對購票旅客，旅客可通過鐵路12306客戶端“寵物托運”功能查詢車票及寵物托運倉位，提供寵物托運服務的車次標注有“寵”字，旅客可線上購買車票並預約同車寵物托運服務，每日12時前最早可預約次日倉位，12時（含）後最早可預約第三日倉位，每名旅客最多可同車托運2隻符合規定的寵物。



“愛寵單獨行”主要針對購票旅客以外的客戶，客戶可於托運日前2至5天，通過“中鐵快運”微信小程序預約並提交寵物相關信息及照片，每名客戶單趟列車最多可托運1隻符合規定的寵物。預約成功後，旅客或客戶需按約定時間攜帶寵物、有效身份證件、有效期內的《動物檢疫合格證明》，前往出發高鐵車站的中鐵快運營業部辦理托運手續。抵達目的地車站後，可根據中鐵快運短信提示領取寵物。



“愛寵行”服務在既有高鐵寵物托運站點開展，同時拓展唐山、邯鄲東、衡水北、泰安、曲阜東、延安、寶雞南、阜陽西、漯河西、恩施、信陽東11座辦理車站和G41、G688等50趟動車組列車，共有121座高鐵車站、228趟動車組列車實行“愛寵行”服務。